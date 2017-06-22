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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

رئیس اداره تبلیغات اسلامی هشترود:

حرکت مقتدرانه سپاه معادلات جهانی را بر هم زد

حرکت مقتدرانه سپاه معادلات جهانی را بر هم زد

هشترود - رئیس اداره تبلیغات اسلامی هشترود گفت: حرکت مقتدرانه سپاه و عملیاتی موشکی اخیر که داعش را هدف قرار گرفت، معادلات جهانی را بر هم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یعقوب اباذری ظهر پنج شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای هفت تیر وشهید مظلوم بهشتی در مسجد جامع شهرستان هشترود گفت: شهید بهشتی شخصیتی تمام عیار وعدالت گستر در جامعه بود.

وی اضافه کرد : دشمنان اسلام وقران در راستای تحقق طرح های شیطانی خود یاران انقلاب واسلام رابه خاطر ترس ووحشت  اهداف خود ترور کردند.

اباذری تصریح کرد: شهید بهشتی ویارانش با شهادت خود راه انقلاب وارمانهای امام راحل را هموار کردند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمله موشکی سپاه به مواضع داعش اشاره کرد وگفت:این حمله به مقر داعش احساس ارامش را به مردم و جامعه برگرداند.

وی ادامه داد: حرکت مقتدرانه سپاه معادلات جهانی رابر هم زد و نشان داد که راه مقابله با مستکبرین و دشمنان این نظام اسلامی گفتمان و دیپلماسی نیست.

وی در اخر از عموم مردم روزه دار خواست روز جمعه مصادف با اخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز قدس با شکوه وعظمت شرکت کرده تا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان واسکتبارجهانی و حامیان آنها بزنند.

کد مطلب 4012159

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