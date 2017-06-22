به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی امیری خراسانی ظهر پنجشنبه در دیدار با فرماندار رفسنجان در محل فرمانداری این شهر اظهار داشت: در تمام شهرستانها پروژه های که درصد بالایی فیزیکی دارند شناسایی و برای تکمیل آنها از این محل اقدام خواهد شد.

وی افزود: امسال درصد زیادی از این پروژه ها تکمیل می شود و امیدواریم سال آینده نیز ساخت پروژه های ورزشی را آغاز کنیم.

وی بیان کرد: امسال از محل مالیات بر ارزش افزوده است که در برنامه ششم توسعه دیده شده ۴۰۰ میلیارد ریال به ورزش استان کرمان اختصاص یافت که ۲۰ درصد از این مبلغ به بحث جوانان اختصاص یافته که از این ۲۰ درصد نیز ۱۰ درصد مربوط به توسعه ورزش همگانی و ۱۰ درصد دیگر نیز برای احداث خانه جوان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان ادامه داد: از ۸۰ درصد دیگر این بودجه نیز ۱۵ درصد به ورزش مدارس، تجهیز و ساخت اماکن ورزشی مختص آموزش و پرورش تخصیص یافته و مابقی نیز به عمران پروژه های ورزشی است که بالای ۵۰ درصد رشد فیزیکی دارند.

امیری خراسانی بیان کرد: از محل اعتبارات ارزش افزوده ماده ۱۸۰ نزدیک ۳۷ میلیارد ریال سهم رفسنجان است که در این راستا سالن ۹ دی و سالن تختی در رفسنجان در برنامه است تا نسبت به تکمیل و احیای این سالنها اقدام شود.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان همچنین اظهار کرد: با توجه به وجود ۱۵۰ خیر ورزشی در استان کرمان، امسال انجمن خیرین ورزش در استان کرمان راه اندازی شده و در ۱۵ تیرماه مجمع آن تشکیل می شود.

وی اضافه کرد: با آموزش و پرورش نیز جهت استعداد سنجی و استعدادیابی هماهنگی شده و برای ورزش رفسنجان هم رونق خوبی رخ خواهد داد.