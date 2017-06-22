۴۰ هیئت ورزشی در شهرستان رفسنجان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان اظهار داشت: رفسنجان نامی پرآوازه در ورزش دارد و در مسابقات استانی، کشوری و جهانی رد پایی از ورزشکاران رفسنجانی وجود دارد.

وی افزود: وجود باشگاه فرهنگی ورزشی مس و ورزش فوتبال موجب افتخاری برای این شهرستان است و در این باشگاه پنج میلیارد تومان سالانه گردش مالی وجود دارد.

فرماندار رفسنجان ادامه داد: در حال حاضر ۴۰ هیئت ورزشی در زمینه ها و رشته های مختلف در این شهرستان فعالیت می کنند و ورزش در رفسنجان در زمینه های مختلف از جمله ورزشهای باستانی و زورخانه ای، فوتبال، والیبال، بسکتبال، کاراته و ... رونق داشته و فعال است.

ملانوری خواستار گسترش و توسعه فضاهای ورزشی شهرستان شد و گفت: زمین های ورزشی در روستاها و خانه های ورزشی در چند روستا شکل گرفته اما زمینه گسترش فعالیتهای ورزشی در این منطقه باید افزایش یابد زیرا جمعیت این شهرستان که دومین شهرستان در استان است بالغ بر ۳۱۱ هزار نفر است.

وی افزود: در ارزیابی های سازمان برنامه و بودجه در حوزه برخورداری رتبه دوم استان را داریم این در حالی است که این ارزیابیها در ۱۵ سال پیش انجام شده بود که مردم درآمد خوبی داشتند و در ساخت و احداث دانشگاهها، مراکز درمانی، بیمارستانها، مساجد، مدارس و ... مشارکت خیرین را داشتیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان رفسنجان ادامه داد: وضعیت کشاورزی و درآمدزایی از این محصول پسته موجب می شد خیّران در انجام کار خیر از همدیگر سبقت بگیرند و بسیاری از مراکز عام المنفعه در این شهرستان توسط این افراد احداث شود اما در طول ۱۵ سال گذشته بدلیل خشکسالی و کمبود محصول، سطح مشارکتها پایین آمده است.

فرماندار رفسنجان در ادامه اظهار کرد: خوشبختانه در قانون برنامه و بودجه مبلغی برای احیا و توسعه ورزش تخصیص یافته است و با توجه به اینکه نشاط ورزش در رفسنجان وجود دارد باید در این موضوع شهرستان حمایت شود.

ملانوری با بیان اینکه بالاترین آمار خیّرین ورزشی در رفسنجان است، افزود: امیدواریم حمایت های بیشتر موجب ارتقاء در ورزش شهرستان شود.