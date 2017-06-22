سرهنگ عبدالکریم دانش آموز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: فردا اهالی شریف خارگ با حضور پرشور خود در راهپیمایی روز جهانی قدس، فریاد مقاومت و مظلومیت مردم فلسطین را به گوش استکبارستیزان و مدافعان خیالی و خود ساخته حقوق بشر خواهند رساند.

وی افزود: امام خمینی (ره) با آینده‌نگری و آینده‌پژوهی عمیق خود نسبت به اتفاقات خاورمیانه و جهان با تدبیر خود آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به نام روز قدس نام‌گذاری کرد و این اقدامی ماندگار در تاریخ بشریت بود.

فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ خاطرنشان کرد: امسال هم مانند سال‌های گذشته اهالی شریف جزیره خارگ حضوری پررنگ و پرشور در راهپیمایی روز قدس خواهند داشت و یکی از نکات جالب این راهپیمایی حضور برادران اهل سنت و تشیع در کنار هم در این راهپیمایی عظیم است.

دانش آموز یادآور شد: مردم ولایت مدار جزیره خارگ فردا همگام با ملت بزرگ ایران اسلامی در این روز با حضور حماسی و پر شور در راهپیمایی روز قدس، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام خواهند کرد.