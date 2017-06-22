عملیات ساخت سه پست اسکله صادرات فرآورده های نفتی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه با حضور محمد سعیدنژاد رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور و معاون وزیر راه و شهرسازی عملیات ساخت سه پست اسکله صادرات فرآورده های نفتی در بندرشهید رجایی آغاز شد.

احداث سه پست اسکله نفتی از نوع شمع و عرشه و شناورهای طرح ۱۰۰هزار تن و احداث پل دسترسی و خطوط انتقال به اسکله ها به طول هزار و ۷۰۰متر با مبلغ اولیه هزار و ۶۴۰میلیارد ریال در مدت زمان ۲۴ ماه به اتمام خواهد رسید. این پروژه توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه انجام خواهد شد.

با بهره برداری این پروژه امکان صادرات سالیانه ۳۴میلیون تن مواد نفتی شامل بنزین، گازوئیل، نفتا، میعانات گازی، نفت کوره و سوخت شناورها فراهم می شود.

عملیات مونتاژ ۱۵ دستگاه تجهیزات استراتژیک کانتینری ساخت داخل آغاز شد

همچنین در این روز با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی عملیات مونتاژ ۱۵ دستگاه تجهیزات استراتژیک کانتینری توسط شرکت ماشین سازی منگان آغاز شد. پروژه طراحی، ساخت، حمل و نصب، راه اندازی و آموزش و تحویل توسط شرکت های داخلی انجام می گیرد.