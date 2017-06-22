ارائه سکانس نوعی ویروس خاص توسط محققان علوم پزشکی مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر هوشنگ رفعت پناه در این باره گفت: برای اولین بار در کشور پروژه ای بزرگ تحت عنوان «ارائه سکانس ویروس اچ تی ال وان» برای ایرانی ها انجام شده و به زودی به پایان خواهد رسید. این کار به اسم ایران شناخته شده و کمک خواهد کرد تا به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم در شناخت و درمان این بیماری کمک کننده باشد.

وی تصریح کرد: این پروژه که به مدت دو سال و نیم در حال انجام و ظرف چند هفته آینده تمام می شود، تلاش دارد تا بیماران بومی منطقه را در جریان تمام مشخصات سکانس و ساختار بیماری قرار دهد. در ابتدای این پروژه کار بر روی ساختار سکانس ویروس در بیماران کریر و هم تی اس پی انجام و از این پس اگر کسی بخواهد در این زمینه کار درمانی انجام دهد می تواند از این منبع اطلاعاتی استفاده کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اظهار داشت: این کار به اسم ایران شناخته خواهد شد و کمک خواهد کرد تا تفاوت بین افراد بیمار و ناقل بیماری مشخص و هر کس در آینده بخواهد واکسنی برای این بیماری طراحی و یا روش آزمایشگاهی ارائه دهد قطعا به این منبع مراجعه خواهد کرد.

وی، گفت: هنگامی که بخواهیم برای عامل پاتوژن، واکسنی را تولید کنیم باید ساختار ژنتیکی بیماری را در اختیار داشته باشیم. با انجام این کار بر روی این بیماران اکنون می توان به عنوان منبع اطلاعاتی در خصوص این بیماری اقدامات لازم را صورت دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات التهاب و بیماری های التهابی با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات بیماری های التهابی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ابتدای سال ۱۳۹۰ کار خود را آغاز کرده است، گفت: با توجه به این که عمده کارهای این مرکز تحقیقات بر روی بیماری های اچ تی ال وی وان، بیماری های التهابی و بورگر متمرکز است در تلاش هستیم تا در شورای پژوهشی دانشگاه تبدیل به مرکز تحقیقات اچ تی ال وی وان شده و تحت این عنوان کار خود را ادامه دهیم.

وی بیان داشت: استان خراسان رضوی و شهرستان های نیشابور و سبزوار از نظر آلودگی به ویروس اچ تی ال وان آمار بالایی را به خود اختصاص داده اند و از این جهت ایجاد مرکز تحقیقات «اچ تی ال وی وان» می تواند جهت شناسایی و کاهش آمار این بیماری کمک کننده باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ابراز داشت: در این مرکز تحقیقات تلاش می شود تا روش های درمانی بیماری های اچ تی ال وی وان، بیماری عصبی اس پی، بیماری التهابی بورگر و ای تی ال؛ بیماری خونی ناشی از ویروس اچ تی ال وی وان شناخته شوند.

رفعت پناه ابراز داشت: این مرکز تحقیقات با مرکز تحقیقات روماتولوژی، دانشکده دندان پزشکی و ...پروژه های مشترک بسیاری را انجام داده و از جمله مراکزی است؛ که بیشترین دانشجویان پی اچ دی را در مسیر تحقیقات خود دارد.

وی گفت: در شهر مشهد از هر ۱۰۰ نفر حدود ۱.۲ نفر به ویروس HTLV۱ آلوده هستند که این آمار در شهر سبزوار حدود ۱.۶ و در نیشابور هفت درصد را به خود اختصاص داده است. موازی با این مرکز ستاد HTLV۱ نیز در دانشگاه وجود دارد که علاوه بر درمان بیماران تلاش در ایجاد ارتباط میان این مرکز و ستاد دارد.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ابراز داشت: فرد مبتلا به ویروس HTLV۱ بین سه تا پنج درصد به این بیماری مبتلا و ۹۵ درصد سالم باقی می مانند؛ اما در مجموع این بیماری به عنوان معضلی بهداشتی برای کل استان خراسان رضوی به دلیل انتقال از طریق جنسی، شیر مادر و معتادان تزریقی شناخته می شود.

رئیس مرکز تحقیقات التهاب و بیماری های التهابی ، بیان داشت: متاسفانه خانواده ها پس از فهم این موضوع که به این بیماری مبتلا شده اند نگرانی خود را به دلیل راه های انتقال در طول زندگی بروز داده و این مهم، معضلات اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اخلاقی خاص خود را به دنبال داشته است؛ که تلاش داریم با معرفی این ویروس در مسیر حساسیت زدایی حرکت کنیم.

رفعت پناه هدف از ایجاد این مرکز را وسعت بیماری های التهابی دانست و بیان داشت: با توجه به این که بیماری های التهابی شامل بیماری های عفونی، روماتولوژی، آلرژی و آسم می شود. بر این اساس بر آن شده ایم که بر روی بیماری های ایمونولوژی متمرکز شده و در حوزه التهاب حرکت کنیم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تاکید کرد: التهاب پایه ایمونولوژیک دارد و هدف این مرکز کار بر روی این گونه بیماری ها است؛ بر این اساس ارتباط بسیار خوبی میان این مرکز تحقیقات با دانشکده دندان پزشکی در حوزه دهان و دندان و در زمینه های مختلف بیماری های التهابی شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: در خصوص ارتباط بیماری اچ تی ال وی وان با سرطان باید گفت: ویروس اچ تی ال وی وان سرطان ای تی ال را که بیماری خونی بسیار مهمی است و ظرف دو ماه بیمار را از پای در می آورد ایجاد می کند. بیماری هپاتیت بی و سی نیز در صورت عدم مراقبت به بیماری های سرطانی تبدیل می شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیان داشت: یکی از بهترین راه های پیشگیری در درمان بیماری هپاتیت بی؛ واکسن این بیماری و استفاده آن از سوی تمام افراد خانواده است؛ اما در مورد بیماری HTLV۱ باید با پیشگیری از راه های انتقال بیماری مراقب عدم انتقال آن از طریق شیر مادر باشیم.

رئیس مرکز تحقیقات التهاب و بیماری های التهابی ،اظهار داشت: سالانه دو کارگاه با موضوعات تکنیک های کشت سلولی در مرکز تحقیقات برگزار و تلاش داریم تا با در اختیار گذاشتن امکانات آزمایشگاهی به دانشجویان پی اچ دی و کارشناسی ارشد حمایت های لازم را جهت پیشبرد اهداف تحقیقاتی این قشر انجام می دهد.

رفعت پناه یادآور شد: این مرکز علاوه بر برگزاری همایش های مناسب کشوری اقدام به چاپ سه کتاب با عناوین ایمونولوژی سلولی ملکولی، مبانی ایمونولوژی و ویروس HTLV۱ و بیماری ها وابسته کرده است. در کاری مشترک مقاله ای را با ضریب نفوذ ۱۰.۹۸ با موضوع درمان بیماری ATL به عنوان ویروس بیماری HTLV۱ انجام داده ایم.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان داشت: این مرکز نه تنها در کشور بلکه در جهان به عنوان مرکز تحقیقات HTLV۱شناخته شده است و مقالات این مرکز به دلیل درمانی بودن کاربردی ترین مقالات هستند.

رئیس مرکز تحقیقات التهاب و بیماری های التهابی گفت: این مرکز با توجه به کار روی سیستم ایمنی بدن در بیماری زایی نیز نقشی موثر و تلاش دارد تا با ارائه طرح های مشترک با جهاد دانشگاهی و دیگر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، به تعیین دلایل بروز بیماری در منطقه خراسان رضوی و مشخص کردن مکانیزم های نشان دهنده تعداد افراد آلوده در هر منطقه بپردازد.

رفعت پناه افزود: بر اساس اطلاعات تئوری این شبهه وجود دارد که رشد بیماری HTLV۱ در نیشابور به دلیل وجود بازار برده فروش ها در این شهر و انتقال ویروس از آفریقا بوده باشد و برای تائید و یا رد این نظریه که این ویروس از طریق افغان ها از مسیر راه ابریشم وارد منطقه خراسان رضوی شده است، بر روی حدود ۶۰۰ افغانی آزمایش بیماری را انجام داده و با توجه به دچار نبودن حتی یک افغانی این نظریه را رد کردیم.

وی گفت: رجیستری HTLV۱ نیز جزو رجیستری های ثبت شده دانشگاه است که در حال حاضر اطلاعات اولیه آن انجام و امید داریم با انجام این کار، اطلاعات و پیگیری های لازم در خصوص بیماران انجام شود.

به گزارش مهر، ویروس اچ تی ال وی نوع اول و دوم ( HTLV Type I and Type II)، در سال ۱۹۸۰ از رده سلولی لنفوم سلول T جدا شد. یافته ها نشان داده اند که HTLV-I عامل حداقل دو بیماری مهم ATL و پاراپارزی اسپاستیک گرمسیری است. همچنین ممکن است HTLV-I در سندرم های درماتیت عفونی و یووئیت نقش داشته باشد. اسم دیگر آن لوسمی حاد سلولهای T است.

عفونت HTLV-I حداقل به سه طریق منتقل می شود: از مادر به کودک، خصوصاً توسط شیر مادر؛ از طریق فعالیت جنسی و عمدتاً از مرد به زن؛ و انتقال خونی از طریق ترانسفوزیون خون آلوده و یا توسط سوزنهای آلوده، که شایعترین راه است. در مقایسه با HIV که می تواند به صورت مستقل از سلول منتقل شود ،HTLV-I کمتر عفونت زا بوده و انتقال آن معمولاً به تماس سلول به سلول نیاز دارد.

عامل بیماری ویروس HTLV است که در چهار زیر گروه ۳،۲،۱و ۴ قابل شناسایی است و به سلولهای لنفوسیت حمله می کند.