ضرورت درآمدزایی از صنعت گردشگری/ زیرساخت ها توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مستفید عصر پنج شنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی و گردشگری هشترود گفت: پرداختن به میراث فرهنگی وگردشگری جامعه مهم بوده چراکه می توان با جذب سرمایه گذار وسرمایه گذاری دراین راستا گردشگری را رونق بخشیده ودرامدزایی کرد.

وی افزود: امروزه در دنیا و در برخی ازکشورها ازطریق گردشگری بیشترین درآمد را کسب می کنند وما نیز بایستی در شهرستان به این موضوع توجه کرده وبابرنامه ریزی لازم اقدامات لازم را عملی کنیم.

مستفید درادامه بااشاره به اینکه هشترود از دیرباز به عنوان انبار غله استان وکشور مطرح بوده خاطرنشان کرد: به زودی شاهد برگزاری آئین شکرگزاری گندم بوده و در جهت به ثبت ملی رساندن آن تلاش خواهیم کرد.

فرماندارهشترود در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: باتوجه به اینکه بیش از ۱۰۰کیلومتر اتوبان زنجان تبریز از شهرستان هشترود می گذرد انتظار می رود در خصوص ایجاد امکانات درطول مسیر اقدامات لازم را عملی نمود ولی متاسفانه تاکنون آنطور که شاید دراین خصوص و معرفی پتانسیل های منطقه اقدام خاصی صورت نگرفته شده است.

ضرورت ایجاد تابلوهای راهنمای گردشگری دراتوبان زنجان- تبریز

وی خواستار ایجادتابلوهای راهنمای گردشگری دراتوبان زنجان تبریز شد.

مستفید همچنین گفت: بعداز روستای آتش بیگ روستای عزیزکندی نیز به لحاظ داشتن موقعیت مناسب ووجود بقعه بایزید بسطامی روستای هدف گردشگری پیشنهاد شدکه بعداز تصویب شاهد ایجاد طرح رفاهی وخدماتی در آن محل خواهیم بود.

فرماندارهشترود عنوان کرد: باتوجه به ظرفیتهای موجود، قلعه زهاک می تواند به عنوان تخت جمشیداذربایجان قرارگیرد.

وی درآخر یادآورشد: بایستی ازتمامی ظرفیتهای گردشگری شهرستان دررابطه با جذب مسافران و شناساندن پتانسیل های منطقه استفاده کرد.

بازدید ۵۵ هزار نفری گردشگران از مناطق تاریخی هشترود

علیرضا پاشائی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هشترود نیز در این جلسه گفت: سال گذشته ۵۵۳۵۲ گردشگر از مناطق تاریخی هشترود بازدید کرده اند. در ایام تعطیلات امسال نیز ۲۵۲۳۳ گردشگر وارد منطقه شده اند که ۱۲۳۸۹ نفر آنها از قلعه ضحاک بازدید کرده اند.

وی تصریح کرد: قلعه ضحاک پتانسیل بالائی دارد و باید در جهت ایجاد امکانات و خدمات در آن تلاش کنیم تا گردشگران با مشکل مواجه نشوند.