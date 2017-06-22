حیدر قایدی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج تاسوعا چغادک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان امسال مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم با مشارکت سپاه مالک اشتر شهرستان بوشهر، حوزه‌های بسیج رمضان و مطهره، شهرداری و شورای اسلامی چغادک، سازمان تبلیغات استان بوشهر، مرکز نیکوکاری حضرت فاطمه وکانون فرهنگی هنری موعود(عج) مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) از اولین روز ماه رمضان آغاز شده است.

وی یادآورشد: ترتیل خوانی قرآن کریم ساعت ۱۸ و ۱۰ دقیقه هر روز ماه مبارک رمضان با تفسیر آغاز و پس از آن نیز ۳۲ قاری ممتاز همشهری و استان بوشهر که هر روز سه قاری به تلاوت قرآن می پردازند.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج تاسوعا ادامه داد: همچنین همه روزه به ۵ نفر ازحاضرین جوایزی اهدا می‌شود و در پایان ماه رمضان به بیش از ۱۰ نفرکمک هزینه سفرهای زیارتی اعطا می شود.

وی گفت: سنت حسنه ختم حداقل یک جزء از قرآن کریم در ماه رمضان فرصت مناسبی است تا در کنار این انس لفظی، در معنا و مفهوم آن نیز بیندیشیم و در این فرصت پیش آمده، جان را به نور معارف بی بدیلش جلا بخشیم.

امسال چهارمین ترتیل خوانی قرآن کریم که به صورت مستمر در چغادک برگزار می‌شود.