دعوت امام جمعه واستاندارزنجان ازمردم برای شرکت درراهپیمایی روزقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، حجت الاسلام علی خاتمی و اسدالله درویش امیری در پیامی مشترک با تاکید بر شرایط ویژه ای که جهان اسلام و به خصوص منطقه خاورمیانه به دلیل دخالت های غیرمسئولانه و بیجای برخی قدرتهای بزرگ با آن مواجه شده اند، از اقشار مختلف مردم استان زنجان جهت حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس دعوت کردند.

در این پیام مشترک عنوان شده است: در آستانه آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان قرار داریم که با تدبیر هوشمندانه رهبر کبیر و بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) به عنوان روز قدس نامگذاری شده است.

این پیام می افزاید: سرگذشت فلسطین و ایجاد حکومتی جعلی در سرزمینی مقدس برای ملت های مسلمان بسیار عبرت آموز است. ریشه این مصیبت عظیم در منطقه و برافراشتن پرچم یک دولت غاصب در قلب جهان اسلام، مبتنی بر نقشه و طراحی شوم استعمارگران و مستکبران عالم در جهت تحکیم سلطه و سیطره بر ملل مسلمان در خاورمیانه ایجاد شد و کماکان با حمایت ستمکاران عالم بر حیات مبتنی بر ظلم و جنایت خود ادامه می دهد.

امام جمعه و استاندار زنجان در پیام مشترک به مناسبت روز جهانی قدس تاکید کرده اند: امروز متاسفانه امت اسلامی در شرایطی قرار دارند که عده ای از حکام بعضی از کشورهای مسلمان بجای تاکید بر اتحاد مسلمین و حق طلبان عالم برای استیفای حقوق انسانی مردم فلسطین و کاهش ظلم وستم به آنان، همدستی آشکاری با رهبران فاسد اسرائیل غاصب برقرار نموده و در شیپور فتنه و اختلاف میان حکومت های اسلامی می دمند که منافعش مستقیما نصیب قدرتهای بزرگ و دشمنان ملل مسلمان می گردد.

خاتمی و درویش امیری متذکر شده اند: امروز بعد از گذشت حدود ۴ دهه از نامگذاری روز قدس در جهت پیروی از سیره امام راحل و جانشین فرزانه ایشان حضرت آیت اله العظمی امام خامنه ای، از همه اقشار مردم در استان زنجان دعوت می کنیم با حضور گسترده و یکپارچه در راهپیمایی روز قدس همانند سالهای گذشته بر پیمان مستحکم خویش با آرمانهای حق طلبانه مردم مظلوم فلسطین تاکید کرده و فریادهای بلند خود را از ظلم های بی حد و حصر رژیم غاصب صهیونیستی به گوش جهانیان برسانند.