سالانه حدود ۹ میلیون نفر در مراکز درمانی کشور بستری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ایرج حریرچی درمراسم ختم مرحوم دکتر نبیل بهروزی ضایعه دردناک حادثه تصادف را به خانواده ایشان، همکاران در شهرستان بستک و اعضای خانواده بهداشت و درمان کشور تسلیت گفت.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: خدمت در مجموعه ای که حدود ۴۴۰ هزارنفر پرسنل در سطح کشور دارد و سالانه در حدود ۹ میلیون نفر درآن بستری می شوند و ۸۲۲ میلیون بار مردم مراجعه میکنند کار بسیار دشوار و حساسی است.

وی تصریح کرد: مرحوم دکتر نبیل بهروزی فردی بسیار وفادار و متعهد بود. ایشان ضمن داشتن مسوولیت ،خود برای ویزیت مادربارداری در حال انجام ماموریت بودند که این حادثه برایشان اتفاق افتاد.

این مقام مسئول اذعان کرد: تقدیر الهی را باید بپذیریم و با تمام دردناک بودن این حادثه غم انگیز از پدر بزرگوار و خانواده مرحوم میخواهم صبر پیشه کنند. همه همکاران با توکل به خداوند متعال همواره تلاش کنند با کمک و یاری هم همچنان راه آن عزیز از دست رفته را ادامه دهند و با شناختی که از مردم عزیز منطقه بستک دارم ، که به شهر و دیار خود وفادار هستند ان شاءالله فارغ التحصیلان منطقه بعد از فارغ التحصیلی به مردم خود خدمت کنند تا مشکلات بهداشتی درمانی این شهر را مرتفع شود.

دکتر حریرچی از دکتر داودی رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بخاطر حضور ایشان، مدیران ارشد دانشگاه و همکاران در مراسم ختم مرحوم و همچنین حمایتی همه جانبه در جهت تسریع روند بهبودی مجروحین این حادثه تشکر و قدردانی کرد.

دکتر حریرچی پیام تسلیت دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور را به خانواده مرحوم و اهالی منطقه ابلاغ کرد و گفت: مقام عالی وزارت ضمن ابراز تاثر فراوان از این حادثه برای همکار عزیزمان علو درجات و برای خانواده ایشان صبر جزیل را از خداوند متعال خواستار شدند.

این مراسم در روستای دهنگ از توابع شهرستان بستک و در مسجد جامع روستای دهنگ با حضور امام جمعه اهل سنت منطقه و اهالی روستا برگزار شد.