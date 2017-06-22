به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، مهدی معماری مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت از ابلاغ «آییننامه نحوه تشکیل کمیته دانشجویی مفدا» به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: اینکمیتهها بازوی دانشجویی فعالیتهای رسانهای در دانشگاهها خواهند شد و با شروع به فعالیت آنها عملاً نبض تولید اخبار دانشگاهها به دانشجویان واگذار می شود.
مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، افزود: در راستای مرتفع کردن کمبود منابع انسانی و همچنین بهرهگیری از توان و تخصص دانشجویان علامند به عرصه رسانه، برای اولین بار کمیتهای تحت عنوان «کمیته دانشجویی مفدا» در هر یک از دانشگاههای علوم پزشکی کشور تشکیل شده که به عنوان بازوی دانشجویی به مدد مدیران روابط عمومی معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور خواهند آمد.
وی با اشاره به اینکه آییننامه نحوه تشکیل این کمیته با تأیید و امضای دکتر فراهانی معاون وزیر بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است، توضیح داد: در این آییننامه تأکید شده که اعضای کمیته وظیفه تولید اخبار، تهیه گزارشات مطبوعاتی، انجام مصاحبه، عکاسی خبری، تصویربرداری، تدوین فیلمها، تولید کلیپ و تیزر، تهیه خبرنامه و کلیه فعالیتهای رسانهای مرتبط با معاونت فرهنگی و دانشجویی را بر عهده دارند.
معماری با بیان اینکه همه دانشجویان علوم پزشکی علاقمند و آشنا به فعالیتهای رسانهای امکان عضویت در «کمیته دانشجویی مفدا» را خواهند داشت، خاطرنشان کرد: گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی، نداشتن حکم قطعی محرومیت از تحصیل به مدت یک نیمسال تحصیلی یا بیشتر از سوی شورای انضباطی دانشگاه و عدم سابقه مشروطی برای دو نیم سال تحصیلی متوالی یا سه نیمسال متناوب تنها شروط ثبت نام و فعالیت در «کمیتههای دانشجویی مفدا» است.
وی افزود: البته مدیران روابط عمومی معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور موظف هستند در هر سال تحصیلی آموزشهای لازم را جهت آن دسته از دانشجویان علاقمندی که تخصص و مهارت لازم را ندارند، برگزار کنند.
مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: اعضای کمیته دانشجویی مفدا در سه سطح «اعضای واحد تخصصی»، «مسؤول واحد تخصصی» و «دبیر» زیر نظر مدیر روابط عمومی فعالیت خواهند کرد.
وی گفت: البته معاونتهای فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید بر مبنای میزان ساعت فعالیت هر یک از اعضای کمیته که توسط مدیر روابط عمومی اعلام میشود، اقدام به پرداخت حقالزحمه کار دانشجویی به اعضا کنند که البته جزئیات آن در «آییننامه نحوه تشکیل کمیته دانشجویی مفدا» توضیح داده شده است.
معماری افزود: پس از شکلگیری کمیته دانشجویی مفدا برای هر یک از اعضا بر اساس نوع مسؤولیت آنها، کارت شناسایی عکسدار صادر میشود و این کارت در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور معتبر است.
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