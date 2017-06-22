دستگیری جاعل حرفه ای در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سربازان گمنام امام زمان (عج) فردی را که با جعل عناوین مختلف در استان اقدام به کلاهبرداری می کرد، دستگیر کردند.

این فرد که( ع- د) نام دارد از اواسط سال ۹۴ با اسامی مختلف و با درست کردن ظاهری موجه برای خود با سوء استفاده از عنوان دفتر مقام معظم رهبری در امور اهل سنت و وزارت اطلاعات اقدام به اغفال و سوء استفاده از مردم کرده است.

این فرد که به بیش از ۵۰ مورد کلاهبرداری و سوء استفاده و جعل عنوان اعتراف کرده برای کلاهبرداری از شگردهای مختلفی ازجمله قول اخذ وام وپیدا کردن کار استفاده کرده است.

این کلاهبردار برای محاکمه و ادامه سیر مراحل قانونی به داد سرای عمومی و انقلاب زاهدان معرفی شد.

اداره کل اطلاعات استان از شهروندان خواست مراقب ترفندهای افراد شیاد و کلاهبردار باشند و هر گونه اطلاعاتی را در این خصوص به ستاد خبری این اداره کل به شماره تلفن ۱۱۳ اطلاع دهند.