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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) صورت گرفت:

دستگیری جاعل حرفه ای در سیستان و بلوچستان

دستگیری جاعل حرفه ای در سیستان و بلوچستان

زاهدان - سربازان گمنام امام زمان (عج) فردی را که با جعل عناوین مختلف در استان سیستان و بلوچستان اقدام به کلاهبرداری می کرد، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، سربازان گمنام امام زمان (عج) فردی را که با جعل عناوین مختلف در استان اقدام به کلاهبرداری می کرد، دستگیر کردند.

این فرد که( ع- د) نام دارد از اواسط  سال ۹۴  با اسامی مختلف و با درست کردن ظاهری موجه برای خود با سوء استفاده از عنوان دفتر مقام معظم رهبری در امور اهل سنت و وزارت اطلاعات اقدام به اغفال و سوء استفاده از مردم کرده است.

این فرد که به بیش از ۵۰ مورد کلاهبرداری و سوء استفاده و جعل عنوان اعتراف کرده برای کلاهبرداری از شگردهای مختلفی ازجمله قول اخذ وام وپیدا کردن کار استفاده کرده است.

این کلاهبردار برای محاکمه و ادامه سیر مراحل قانونی به داد سرای عمومی و انقلاب زاهدان معرفی شد.

اداره کل اطلاعات استان از شهروندان خواست مراقب ترفندهای افراد شیاد و کلاهبردار باشند و هر گونه اطلاعاتی را در این خصوص به ستاد خبری این اداره کل به شماره تلفن ۱۱۳ اطلاع دهند.

کد مطلب 4012197

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