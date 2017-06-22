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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۱

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه:

سارق طلاجات منازل شهروندان گناوه‌ای دستگیر شد

سارق طلاجات منازل شهروندان گناوه‌ای دستگیر شد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان گناوه گفت: سارق حرفه ای طلاجات منازل شهروندان شهرستان گناوه در دستان پلیس گرفتار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس بوشهر، سرهنگ داریوش مردانی اظهار داشت: با توجه به افزایش وقوع سرقت طلاجات از منازل در سطح شهرستان گناوه به صورت گسترده و ایجاد جو نارضایتی در بین شهروندان، با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، تیم ویژه ای از کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی شهرستان گناوه مأموریت خود را آغاز در این خصوص آغاز کردند.

وی اضافه کرد: در بازبینی دوربین‌های مداربسته و اظهارات یکی از اهالی محل، مشخص شد سرقت ها توسط سارقان غیر بومی و در حال حرکت صورت می گیرد، لذا رسیدگی به پرونده های سرقت به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت و بابررسی های به عمل آمده از تمامی سرقت‌های منزل مشخص شد، سرقت ها بین ۸ تا ۱۱ شب بوده است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: به همین منظور اکیپ گشت پلس آگاهی به صورت نامحسوس فعال و به طور مستمر در محله هایی که سرقت منزل بیشتر صورت پذیرفته اقدام به گشت زنی کردند، تا اینکه واحد نامحسوس پلیس آگاهی حین گشت زنی در محله بسیجیان به یک نفر که در حال پرسه زدن بود و منازل را زیر نظر داشت مشکوک و سریعا وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گناوه گفت: فرد مظنون برای بررسی بیشتر به پلیس آگاهی منتقل و در بازجویی خود را «محمدحسین ش» ساکن یکی از استان های همجوار معرفی کرد، مأموران با ارائه نتیجه بررسی میدانی و کشف طلاجات که به طرز ماهرانه ای در هواکش کولر خودرو جاسازی شده بود و ابزار سرقت، به احتمال زیاد سرقت ها را به متهم ارتباط دادند.

مردانی اظهار داشت: در نهایت با وجود دلایل و مدارک کافی متهم چاره ای جز بیان حقایق نداشت و در بازجویی های فنی به تعداد ۱۷ فقره سرقت طلاجات از منازل اقرار کرد که پس از انجام تحقیقات تکمیلی و بازسازی از تمامی صحنه های سرقت متهم به همراه شاکیان به دادسرا اعزام و با قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 4012200

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