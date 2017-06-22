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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مهرستان:

۴۱۲ واحد صنفی دارای پروانه کسب در مهرستان مشغول فعالیت هستند

۴۱۲ واحد صنفی دارای پروانه کسب در مهرستان مشغول فعالیت هستند

مهرستان- سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت مهرستان گفت: طبق آخرین آمار در حال حاضر حدود ۴۱۲ واحد صنفی دارای پروانه کسب در سطح این شهرستان فعال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز با حضور سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهرستان و نمایندگان اصناف و اتحادیه‌های صنفی این شهرستان مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف برگزار شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهرستان در این جلسه اظهار داشت:‌ طبق آخرین آمار در حال حاضر حدود ۴۱۲ واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۱۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب دستی و یا فاقد پروانه در سطح این شهرستان شناسایی شده است.

وی افزود: در تقویم اولین روز از تیرماه به نام روز ملی اصناف نامگذاری شده و این نامگذاری خود گویای اهمیت و جایگاه ویژه و دیدگاه خاص نظام مقدس جمهوری اسلامی به این قشر بزرگ از جامعه است.

محمد حسن رضوانی خاطر نشان کرد: اصناف و بازاریان همواره پشتوانه قوی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند و برای سربلندی میهن اسلامی از هیچ کوشش و کمکی دریغ نکردند.

وی تصریح کرد: در دنیای امروز دو شاخص کیفیت و قیمت حرف اول را می زنند و کاسب موفق کسی است که اجناس ارزانتر وبا کیفیت تر ارائه کند.

گفتنی است: در پایان این مراسم از اتحادیه‌های نمونه در همکاری با اتاق اصناف شهرستان مهرستان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 4012203

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