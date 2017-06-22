۴۱۲ واحد صنفی دارای پروانه کسب در مهرستان مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز با حضور سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهرستان و نمایندگان اصناف و اتحادیه‌های صنفی این شهرستان مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف برگزار شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مهرستان در این جلسه اظهار داشت:‌ طبق آخرین آمار در حال حاضر حدود ۴۱۲ واحد صنفی دارای پروانه کسب و ۱۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب دستی و یا فاقد پروانه در سطح این شهرستان شناسایی شده است.

وی افزود: در تقویم اولین روز از تیرماه به نام روز ملی اصناف نامگذاری شده و این نامگذاری خود گویای اهمیت و جایگاه ویژه و دیدگاه خاص نظام مقدس جمهوری اسلامی به این قشر بزرگ از جامعه است.

محمد حسن رضوانی خاطر نشان کرد: اصناف و بازاریان همواره پشتوانه قوی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده اند و برای سربلندی میهن اسلامی از هیچ کوشش و کمکی دریغ نکردند.

وی تصریح کرد: در دنیای امروز دو شاخص کیفیت و قیمت حرف اول را می زنند و کاسب موفق کسی است که اجناس ارزانتر وبا کیفیت تر ارائه کند.

گفتنی است: در پایان این مراسم از اتحادیه‌های نمونه در همکاری با اتاق اصناف شهرستان مهرستان با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.