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۱ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۴۲

رئیس پلیس آگاهی بوشهر:

آژانس‌ها و باربری‌ها فریب کلاهبرداران تلفنی را نخورند

آژانس‌ها و باربری‌ها فریب کلاهبرداران تلفنی را نخورند

بوشهر - رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر گفت: اخیرا اشخاصی طی تماس تلفنی با آژانس‌ها و باربری‌ها اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرج شجاعی اظهار داشت: افرادی با تماس تلفنی تحت عناوین مختلف از جمله حمل کالا، وسایل، دریافت بار از باربری‌ها و تاکسی‌تلفنی‌ها در خواست سرویس کرده و از همان ابتدا شماره تلفن و مشخصات راننده را از مدیر و متصدیان آژانس دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: این افراد در بین راه با راننده تماس حاصل و شماره کارتی را به راننده اعلام و به بهانه اینکه نیاز فوری به انتقال مبلغی به حساب مذکور را دارد و در مقصد به همراه کرایه مبلغ را پرداخت خواهد کرد، اعتماد راننده را جلب می‌کنند.

سرهنگ شجاعی افزود: با این شیوه راننده را وادار به واریز کردن وجه به شماره حساب اعلامی کرده و پس از آن تماس خود را قطع و دیگر پاسخگو نیستند.

رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر خطاب به مدیران و راننده‌های آژانس‌های مسافربری و باربری گفت: در هیج شرایطی به چنین افرادی اعتماد نکنند و در صورتی که با چنین مواردی مواجه شدند، فورا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا پلیس فتا تماس بگیرند.

کد مطلب 4012204

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