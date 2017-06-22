اولویت نخست توسعه استان زنجان صنعت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی وقف چی عصر پنجشنبه در حاشیه بازید از صدا و سیمای مرکز زنجان با اشاره به اینکه صنایع دستی به دلیل هنری و بومی بودن صبغه فرهنگی دارد و به این دلیل ، از این صنایع باید حمایت بیشتری شود،افزود : یکی از راه های اشتغال سریع و کم هزینه و ارزش افزوده بالا در استان نیز حمایت از صنایع دستی مانند مس، فرش و دیگر محصولات صنایع دستی می باشد که نیاز به زمان بیشتری هم برای تولید ندارند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در ادامه به تصویب کلیات طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه این طرح با رأی ۸۸ درصدی نمایندگان مجلس به تصویب رسید.

وقف چی همچنین به برنامه هایی که در اولویت پیگیری نمایندگان استان می باشد اشاره کرد و گفت : ارزش افزوده بخش صنعت بسیار بالاتر از بخشهای دیگر بوده و همچنین اشتغال ایجاده شده حاصل از راه اندازی واحدهای صنعتی بالاست ، پس اولویت نخست توسعه استان با محور صنعت است.

وی افزود : محصولات کشاورزی استان مانند زیتون ،سیر ،کشمش و دیگر محصولات از لحاظ کیفی و کمی منحصر به فرد است وهمین باعث شده تا صنعت کشاورزی ، اولویت دوم پیگیری های نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باشد.

نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ، بازدید کوتاهی از ساختمان پخش انجام داده و از خدمات و تلاشهای خستگی ناپذیر مدیران و کارمنان صداوسیمای مرکز زنجان قدردانی کرد.