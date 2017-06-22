هلال احمر بوشهر رتبه عالی طرح «پای درس ماه» را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی اظهار داشت: این طرح با هدف توانمندسازی و آشنایی مربیان کانون‌های دانش آموزی و غنچه‌های هلال احمر با تاریخچه، اصول و اهداف جمعیت هلال احمر و ساختار کانونی سازمان جوانان و همچنین به کارگیری صحیح مهارت‌های امدادی در سطح مراکز پیش دبستانی، مهدهای کودک همیار کانون غنچه‌های هلال و مدارس دارای کانون سطح استان به اجرا در آمد.

وی با اشاره به اینکه رتبه بندی براساس گزارش‌های ارسالی انعکاس خبری اجرای طرح، ارسال تصاویر با کیفیت و اجرای کامل دستورالعمل انجام پذیرفت و در چهار سطح عالی، خوب، متوسط و قابل رشد ارزیابی شد و جمعیت هلال احمر استان بوشهر در سطح کشور رتبه عالی را کسب کرد.

درویشی اهداف دیگر این طرح را آشنایی مربیان در راستای تعمیق مفاهیم ارزشمند اهداف جمعیت یعنی تلاش برای تسکین آلام بشری، تامین احترام انسان ها، حمایت از زندگی و سلامت انسان ها، کوشش در راستای برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها دانست.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: در این طرح ۲۰۶ مربی از ۲۰۶ مدارس راهنمایی، پیش دبستانی و مهدکودک شرکت کردند.