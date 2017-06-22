روز جهانی قدس روز نمایش وحدت و اتحاد و انسجام امت اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان بوشهر در آستانۀ روز جهانی قدس، با صدور اطلاعیۀ دعوت و فراخوان عمومی، از ملت بزرگ ایران دعوت کرد تا با حضور پر شور و گستردۀ خود در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، بار دیگر «مرگ امریکا» و «مرگ اسرائیل» را فریاد زده و اعلام دارند که فلسطین و آرمان آزادی آن، همچنان اولویت اول جهان اسلام و مسلمانان جهان است.

در این اطلاعیه آمده است: امروز و پس از شش دهه اشغالگری سرزمین های فلسطینی توسط صهیونیست ها از سویی دیگر، جهان شاهد اعمال بدترین خشونت های بی پایان و فجیع‌ترین صحنه های جنایت، از سوی رژیم دست نشانده و دیکتاتور سعودی و داعش، به نیابت از رژیم غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی پناه تعدادی از کشورهای اسلامیِ مقدم در صف مبارزه با ترور و خشونت و استکبار است. جنگی نیابتی که امروز رژیم غاصب و کودک کش صهیونیست، توسط عوامل مزدور تروریستی داعش ، جبهة النصره و سعودی خائن الحرمین در سوریه، عراق، یمن، لبنان و حتی بحرین، با قصد ایجاد اختلاف و تفرقه و کشاندن جنگ و خشونت به میان ملت های مسلمان و سرزمین های اسلامی و با هدف به انحراف کشاندن افکار عمومی جهان، به ویژه مسلمانان، از توجه به اولین قبلۀ مسلمین و مهمترین مسئلۀ جهان اسلام یعنی آرمان آزادی قدس شریف و به حاشیه راندن آن و نیز تأمین امنیت رژیم اشغالگر قدس، انجام می دهد.

امسال به لطف و عنایت الهی امت بزرگ رسول الله بار دیگر در پیروی از آموزه های جاودان امام راحل (ره) و لبیک به دعوت مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، در روز جمعۀ این هفته که روز جهانی قدس است، درخیزشی عظیم در کنار «جبهۀ بزرگ مقاومت و بیداری اسلامی» و همگام و همراه با سایر مسلمانان جهان، در حمایت از مردم مظلوم و بیگناه وآوارگان بی پناه فلسطین مقاوم، علیه ظلم و خشونت و اشغالگری رژیم غاصب صهیونیستی، فریاد آزادی، استقلال، حقانیت و مظلومیت سر می‌دهد و دوشادوش برادران دینی خود، در نوار غزه و کرانۀ باختری رود اردن و جای جای فلسطین قهرمان و دیگر کشورهای آزادۀ جهان، با ظلم و کفر دجالان سفاک صهیونیست، به مبارزه بر می‌خیزد.