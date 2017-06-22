فعالیت های قرآنی در استان زنجان مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی زنجانی بعد از ظهر پنج شنبه در دیدار مدیرکل، معاونین و روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان زنجان با ایشان با بیان اینکه باید روحانیونی که برای تبلغ اعزام می شوند باید آموزش های لازم در این زمینه را ببینند، افزود: یک مبلغ باید مدت زمانی طولانی را در یک منطقه مستقر باشد تا بتواند در یک محیط تبلیغی مناسب فعالیت اشاعه فرهنگ دینی را صورت دهد.

وی با انتقاد از جابجایی در زمینه مدیران فرهنگی دینی و همچنین ممبلغان دینی، ادامه داد: متاسفانه این امر مشکلاتی را برای افرادی که در داخل و خارج از کشور فعالیت تبلیغی انجام می دهند بوجود می آورد.

آیت الله حسینی زنجانی با تاکید بر لزوم توجه به امر گزینش و سطح بندی مبلغان، افزود: باید دوره های توجهیی و آموزشی معارف دینی به این مبلغین ارائه شود تا بتوان بیشترین بازدهی و عملکرد را در این زمینه داشت.

این مرجع عالیقدر شیعه تاکید کرد: روحانی که بتواند بیشترین میزان ارتباط گیری و تعامل را داشته باشد در زمینه تبلیغ بیشترین موفقیت را کسب می کند.

آیت الله حسینی با تاکید بر اینکه تعامل و ارتباط گیری بشتر مبلغین با مردم، می تواند نقش تاثیری گذاری در توسعه منطقه و رفع کمبودها و مشکلات جامعه داشته باشد، افزود: باید در شیوه های تبلیغ بخصوص در خارج کشور برنامه ریزی منسجم و هدفمند صورت بگیرید و نباید مدت زمان کوتاهی را برای حضور روحانیون مبلغ در مناطق مختلف بخصوص کشورهای خارج اختصاص داد بلکه باید استقرار مبلغین در خارج از کشور مدت زمان بیشتری باشد تا یک مبلغ بتواند محیط تبلیغی به اهداف تعیین شده برسد.

وی ادامه داد: نباید هر مبلغی را به منطقه ای فرستاد بلکه در اعزام مبلغین باید شرایط محل تبلیغ و اولویت ها و نیازها و افراد دارای نفوذ در آن منطقه را در نظر داشت.

آیت الله حسینی زنجانی در ادامه فعالیت های قرآنی در سطح شهر و استان زنجان موثر و تاثیرگذار عنوان کردو گفت: جلسات قرآنی در سطح شهر زنجان زیاد شده و در این زمینه موفقیت های خوبی است.فعالیت ها و برنامه های اجرا شده در حوزه قرآن در استان زنجان قابل قبول است و روند روبه رشد را طی می کند.

وی لزوم بهره گیری از دانش روز و فن مناظره را در زمینه تبلیغ را مرود تاکید قرار داد و گفت: باید توجه ویژه به فراگیری مناظره صورت بگیرید تا در برخورد با هجمه ها علیه اسلام در فضای مجازی و واقعی محکم و استوار عمل شود.

این مرجع تقلید شیعه با بیان اینکه فعالیت ها و برنامه های صورت گرفته توسط تبلیغات اسلامی استان زنجان تاثیرگذار و جامع و کامل است، گفت: باید در زمینه تبلیغ به بحث زمان و مکان توجه ویژه شود.