۱۴۰میلیاردتومان کمکهای فنی واعتباری سفررئیس جمهور جذب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر پنجشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان افزود: اعتبارات خوبی در حوزه کمکهای فنی و اعتباری به استان اختصاص داده شده است.

وی بیان داشت: یک هفته به همه دستگاهها فرصت داده می شود که در هر شاخصی که سوال یا مشکلی دارند در راستای رفع آن از طریق برنامه و بودجه استان اقدام کنند.

خادمی تصریح کرد: کاهش بودجه دستگاههای که با کمبود اعتبار و مشکل مواجه هستند، از سه فصل راه و شهرسازی، منابع آب و عمران شهری جبران می‌شود.

وی افزود: در راستای رایزنی با دستگاههای کشوری برای افزایش بودجه و اعتبارات در حوزه گردشگری و ورزش و جوانان اعتبارات در این دو حوزه توزیع نمی شود.

استاندار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم توجه بیشتر به مدیریت بحران در استان گفت: ۳۰۰ میلیون تومان برای حوزه بحران استان اختصاص داده خواهد شد.

خادمی همچنین بر نیاز استانداری به تخصیص بودجه برای هزینه های ساخت و ساز در ساختمان استانداری تاکید کرد.