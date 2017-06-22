برنامه های نوین تئاتر فارس بر اساس آموزش و پژوهش قرار می گیرد

دکتر یوسف آفرینی در گفت و گو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در آموزش تئاتر حوزه هایی مانند دراماتورژی، تحلیل، زیبایی شناسی بصری صحنه و خلاقیت نادیده گرفته شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با این حال بر مباحث آموزشی تئاتر تاکید کرد و افزود: باید روانشناسی و فلسفه هنر دیده شود؛ همچنین در آموزش مفاهیم هنری همانند کشورهای توسعه یافته به سمت حوزه های میان رشته ای باید برویم.

آفرینی برنامه های آموزشی استان فارس در ۳ سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته در رشته های نمایشنامه نویسی، کارگردانی، بازیگری،طراحی صحنه و گریم برنامه ریزی شده عنوان کرد و ادامه داد: این برنامه ریزی دارای شکل و اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند که دوره مقدماتی آن با حضور مدرسین استان فارس از ماه جاری انجام خواهد گرفت.

مدیر آموزش و پژوهش انجمن نمایش استان فارس با تاکید بر اینکه اهداف کوتاه مدت با دوره مقدماتی محقق می شود افزود: دوره متوسطه با حضور اساتید کشوری و بعضا استادان برجسته استان و دوره پیشرفته با حضور چند استاد از خارج از کشور برگزار خواهد شد.

آفرینی ادامه داد: انتظار داریم در دوره مقدماتی سطح اطلاعات پایه هنرمندان و هنرجویان ارتقأ یابد و تا حد امکان توانمندی عملی شان را تقویت کنیم، به این سبب شرکت در دوره های متوسطه فقط ویژه هنرجویانی است که نمرات بالایی را در دوره های مقدماتی کسب کنند و توانمندی شان احراز شده باشد.

وی افزود: در دوره متوسطه ما اعمال و اجرای دقیق و هنرمندانه تئوری ها را دنبال می کنیم و انتظار داریم فارغ التحصیلان دوره متوسطه ما آثاری با عالی ترین معیار های نظری خلق کنند چنانکه بتوان به عنوان نمونه در کلاس های نظری گروه های بعدی همین تولیدات را بتوانیم تحلیل کنیم.

آفرینی با یادآوری اینکه در دوره پیشرفته هدف ترویج تئاتر تجربی(experimental theater) است تصریح کرد: سطحی که استادان مبرز و برجسته تئاتری غرب مثل گرتفسکی، برشت، استانیسلاوسکی، آرتو و... تعریف کرده اند و راه یافتن به این سطح بسیار دشوار و نادر است.

وی از این خبر داد که هنرجویان برای دوره های آموزشی گواهی معتبر و امتیاز مشخصی دریافت خواهند کرد.

مدیر آموزش و پژوهش انجمن نمایش استان فارس درپایان گفت: تئاتر می تواند بستری برای آموزش مهارت های زندگی باشد و موجب کاهش آسیب های اجتماعی گردد؛ در خصوص اهمیت تئاتر برای سلامت جامعه جلسه ای را با اعضای شورای اسلامی شهر شیراز و انجمن تاتر فارس در ماه آینده تنظیم کرده ایم و جلساتی نیز با نمایندگان مجلس، مدیران استان، در پیش داریم تا بتوانیم امکانات مشخصی را برای تئاتراستان فارس فراهم کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در فعالیت های اجرایی یوسف آفرینی، مشاور هنری شهرداری شیراز به مدت ۲ سال، برنامه ریزی و برگزاری جشنواره بزرگ روز جهانی پارک با اجرای همزمان ۷ تئاتر خیابانی در سمت مشاور شهرداری شیراز، مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی استان فارس و مدیر فرهنگی و مدیر اساتید مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر شیراز دیده می شود.