بودجه امسال آموزش و پرورش ۳۶ هزار میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر پنج شنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به مجتمع‌های آموزشی توجه شده است، افزود: یکی از دلایل پرهزینه بودن آموزش و پرورش نسبت به سایر وزارتخانه‌ها وجود مدارس کوچک است که هزینه‌های بسیاری را به آموزش و پرورش تحمیل می‌کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مدارس به ۵ دسته تقسیم می‌شود، عنوان کرد: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که در آینده به جای ۵۰۰ مدرسه از ۱۰۰ مجتمع حیاط‌دار برای مدارس بهره مندباشیم.

هر مجتمع به جای ۵۰۰ دانش‌آموز ۲ هزار دانش‌آموز را در خود جای می دهد

حاجی بابایی با بیان اینکه هر مجتمع به جای ۵۰۰ دانش‌آموز ۲ هزار دانش‌آموز را در خود جای می دهد که این امر در کاهش هزینه‌ها مقرون به صرفه است، گفت: در مجتمع‌ها استخر ورزشی و سالن ورزشی نیز در نظر گرفته می شود.

وی با تاکید بر اینکه باید از فرصت استفاده شود و با ساماندهی برنامه‌ها حرکت رو به جلو مدنظر قرار گیرد، گفت: بودجه امسال آموزش و پرورش به تنهایی ۳۶ هزار میلیارد تومان است.

وی با اشاره به ساخت شهرک‌هایی در آنها مدرسه وجود ندارد، گفت: این شهرک ها مشکلات زیادی برای خانواده به همراه دارد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه نباید از موضوع خیرین مدرسه ساز غافل ماند، گفت: هر روز جمعیت در حال تغییر است و در یک دوره با تراکم جمعیتی و در دوره‌ای در برخی از نواحی با کاهش مواجه هستیم که باید ساماندهی این امور توسط مسئولان صورت گیرد.

۶۰ نقطه حاشیه‌ای در استان همدان وجود دارد

وی با اشاره به اینکه ارتقا، تجمیع، توازن و عدالت منطقه‌ای باید در اجرای این طرح مد نظر قرار بگیرد، گفت: ۶۰ نقطه حاشیه‌ای در استان همدان وجود دارد که ۱۴ مورد از آن سکونتگاه‌ غیررسمی است اما هر ۶۰ نقطه نیز آسیب‌پذیر است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شناسایی یک اصل اساسی در پیشگیری از آسیب‌ها به شمار می‌آید، عنوان کرد: حمایت از زنان سرپرست خانوار از اصولی است که در کاهش آسیب‌ها اثرگذار است.

حاجی‌بابایی افزود: حمایت از بیماران روانی، تامین مسکن نیازمندان، ساماندهی کودکان کار و حاشیه‌نشینان شهرها در پایین آمدن نرخ آسیب‌های اجتماعی اثرگذار است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز با بیان اینکه آموزش و پرورش هر دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند، اظهار داشت: باید پیشنهاداتی در راستای ارتقای این دو اصل مهم مورد بررسی قرار گیرد.

تعیین تکلیف فضاهای بلااستفاده در شهر و استان همدان

محمدابراهیم الهی تبار با تاکید بر تعیین تکلیف فضاهای بلااستفاده در شهر و استان همدان، افزود: این مکان‌ها باید به اداره کل نوسازی و خیرین مدرسه‌ساز معرفی شوند تا اقدامات لازم بر روی آنها صورت گیرد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به ضرورت پیشنهاد فضای تجاری برای مدارس در کمیسیون ماده ۵، گفت: این اقدام ظرفیتی درآمدی برای آموزش و پرورش به شمار می رود.

الهی‌تبار با بیان اینکه در همدان ظرفیت مناسبی برای مقابله با آسیب‌ها وجود دارد، عنوان کرد: در این خصوص برای آموزش و پرورش نیز تکالیفی در نظر گرفته شده است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به اینکه فعالیت‌های اجتماعی در همدان تقویت شده است، گفت: سال گذشته استان همدان در حوزه جرائم ۳۰ درصد و در نرخ طلاق ۶ درصد کاهش داشته است.

ترک تحصیل در حاشیه‌های شهر بیشتر از روستاها است

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان همدان نیز بااشاره به اینکه نرخ فراوانی ترک تحصیل در حاشیه‌های شهر بیشتر از روستاها است، اظهار داشت: منطقه خضر، حصار، دیزج و انتهای چرم‌سازی در همدان و منطقه شمس‌آباد و منطقه امامزاده در ملایر به عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی شناخته شده‌ است.

حسین بهرامی‌نوید با اشاره به اینکه مشکلات خانوادگی، اعتیاد والدین، طلاق، فقر مالی و بی‌انگیزه بودن از عوامل اثرگذار در ترک تحصیل دانش‌آموزان به شمار می‌رود، گفت: در استان همدان برای فضای آموزشی عشایر ۲۵ مدرسه ابتدایی، ۸ مدرسه متوسطه اول و ۷ مدرسه دوم متوسطه وجود دارد و برای کاهش نرخ بی‌سوادی در جامعه تلاش می شود.

بهرامی‌نوید با اشاره به اینکه والدینی که خود از سواد بی‌بهره‌اند فرزندان آنها نیز غالبا بی‌سوادند و علاقه‌ای به یادگیری سواد ندارند، گفت: این آسیب در بین عشایر نیز به چشم می‌خورد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز بابیان اینکه در حوزه مقابله با آسیب‌های اجتماعی فعالیت‌های خوبی با همکاری استانداری و دادگستری صورت گرفته است، افزود: برگزاری جشنواره «نوجوان سالم» که هدف آن جلوگیری از رفتارهای پرخطر و کاهش آسیب‌های اجتماعی بود از جمله اقدامات است.

مصطفی خزاعی با بیان اینکه ۵ هزار و ۴۴۳ نفر در جشنواره «نوجوان سالم» شرکت کردند، از برگزاری ۳۰ جلسه آموزش خانواده‌ها در خصوص مشکلات عدم ارتباط کلامی با گسترش فضای مجازی و لزوم استحکام خانواده‌ها خبر داد.

انجام طرح «مدارس مراقب» با محوریت سلامت دانش‌آموز

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان طرح «مدارس مراقب» با محوریت سلامت دانش‌آموز را یکی‌دیگر از اقدامات در حوزه سلامت عنوان کرد و گفت: طرح مدارس عاری از خطر در مدارس دوره متوسطه دوم نیز اجرایی شد.

خزاعی با اشاره به اینکه طرح «یک ساعت با محیط‌بان» در ۸۸ مدرسه در استان همدان اجرایی شد، گفت: ۱۰۰ درصد دانش آموزان استان همدان در طرح آهن‌یاری و ویتامین D زیرپوشش قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان بابیان اینکه در استان همدان ۲۴ هزار دانش‌آموز به عنوان سفیر سلامت به دوستان و خانواده‌ها آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند، گفت: ۱۰۰ درصد دانش‌آموزان دوره ابتدایی از طرح وارنیش فلوراید بهره‌مند شدند.

وی با تاکید بر اینکه امسال برای نخستین بار در مرحله کشوری ۵۱۵ دانش‌آموز دختر و پسر برای شرکت در مسابقات ورزشی کشوری اعزام می‌شوند، عنوان کرد: آموزش و پرورش به دنبال اجرای طرح‌هایی با نشاط بیشتر در مدارس است.

معاون توسعه‌ مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش استان همدان نیز با بیان اینکه استفاده حداکثری از منابع انسانی و فیزیکی در اموزش و پرورش مدنظر است، اظهار داشت: تغییر کاربری فضاها به کاربری مناسب و ساماندهی فضاها و املاک و تبدیل به احسن املاک و فضاهای بلااستفاده مدنظر است.

محمد بداغی گفت: همکاری اداره کل ثبت اسناد مبنی بر تفکیک و صدور سند مالکیت برای اخذ پروانه و جواز کسب ر این زمینه لازم است.