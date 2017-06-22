محور دستگاه قضا اجرای عدالت باشد/ بهشتی شخصیتی ممتاز و مدبر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینیان بعد از ظهر پنج شنبه با حضور در گلزار شهدا به همراه مسئولان دادگستری به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه، شهید بهشتی (ره) را شخصیتی ممتاز و مدیری مدبر برشمرد و با بیان اینکه ایشان با تفکرات ارزشمند اسلامی نقش بزرگی در نهادینه کردن ساختار نوین قضایی ایفا کرد، ابراز داشت: محور اصلی دستگاه قضایی اجرای عدالت است و باید در راستای احقاق حق مظلومان و گسترش عدالت همه تلاش و همت خود را به کار بندد.

وی افزود: هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی است تا بتوانیم با یادآوری خدمات و فعالیت های دستگاه قضایی در راستای تحقق آرمان های والای شهدا که همان حفظ انقلاب و دستاوردهای عظیم آن محسوب می شود گام بر داریم .

امام جمعه دامغان با بیان اینکه معمار دستگاه قضایی و مشاور امین امام (ره) از هیچ تلاش و جدیتی در راستای حفظ ارزش های دینی و اسلامی و مقابله با دسیسه های دشمنان فرو گذار نبود، ابراز داشت: امروز به برکت خون پاک شهدای انقلاب و هفتم تیر سال ۶۰ قوه قضائیه در راه تحقق عدالت قضایی گام بر می دارد.

حسینیان با بیان اینکه ۱۳ عنوان برنامه در هفته قوه قضائیه دامغان انجام می شود، تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم تا به گونه ای عمل کنیم که ادامه دهنده راه شهدا باشیم لذا اجرای عدالت باید محور همه امور نهادینه شود.

وی افزود: دین اسلام را از امامی به ارث گرفته ایم که همه عمر خود را در راستای اجرای عدالت به کار برد لذا ما نیز باید با اجرای عدالت و پرهیز از ظلم و استبداد به گونه ای عمل کنیم تا این امانت الهی را بتوانیم به نسل های آتی انتقال دهیم.

هفته قوه قضائیه از اول تا هفتم تیر است.