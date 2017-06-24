۷۲ پرونده انتخاباتی در استان قزوین تشکیل شده است

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی درگفتگو باخبرنگار مهر درخصوص تخلفات انتخاباتی در استان اظهار داشت: انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در استان قزوین هم در امنیت کامل برگزار شد که تخلفاتی هم از سوی برخی نامزدها و طرفداران آنها در حوزه شوراها صورت گرفت که به آن رسیدگی شد.

وی افزود: ۷۲ پرونده تخلفات انتخاباتی در استان تشکیل شده که حدود ۲۰ مورد برای ریاست جمهوری و مابقی مربوط به شوراهاست و شکایاتی هم از مسئولان و دستگاه‌ها رسیده که همه موارد در حال رسیدگی است.

صادقی نیارکی بیان کرد: البته این تخلفات هیچ تاثیری در سرنوشت آراء و نتیجه انتخابات ندارد و ما وظیفه داریم به مسائل حقوقی آن رسیدگی کنیم که این کار در حال انجام است.

حضور داعشی ها در استان قزوین تکذیب می شود

دادستان قزوین در خصوص شایعه حضور داعشی ها و تکفیر ها در برخی مناطق استان یادآورشد: متاسفانه برخی از رسانه‌ها این شایعه را منتشر کردند که کذب است و صحت ندارد.

وی بیان کرد: خوشبختانه نیروهای امنیتی و نظامی با هوشیاری و آمادگی کامل دربرقراری امنیت و آرامش جامعه تلاش می کنند و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

صادقی نیارکی یادآورشد: دشمنان و بدخواهان نظام همواره برای جذب عناصر داخلی تلاش می‌کننداما خوشبختانه نیروهای امنیتی و انتظامی استان همواره فضا را رصد کرده و اجازه نمی دهند امنیت و آرامش استان دچار آسیب شود.

مدیران نگاه کاسب‌کارانه در مسئولیت نداشته باشند

وی خاطرنشان کرد: پرونده‌های مربوط به اختلاس و رشوه در آموزش و پرورش و شهرداری آبیک منجر به صدور کیفرخواست شده و پرونده مربوط به بنیاد مسکن هم در مرحله کارشناسی قرار دارد.

این مقام قضایی با اشاره به جدیت در برخورد با مدیران متخلف تصریح کرد: مدیران و مسوولان بدانند که نباید در مسئولیتی که دارند و میزی که پشت آن نشسته‌اند نگاه کاسب‌کارانه داشته باشند و نسبت به خون پاک هزاران شهید و آرمان‌های انقلاب اسلامی بی تفاوت شوند.

صادقی نیارکی با بیان اینکه مدیران باید خادم مردم باشند، تاکید کرد: دستگاه قضایی بدون هیچ ملاحظه‌ و اغماضی در برخورد با مدیران متخلف اقدام می کند و اگر مسئولی مرتکب خطا شود با برخورد قاطعانه دستگاه قضایی روبرو خواهد شد.