اعلام تمهیدات ترافیکی روز جهانی قدس در غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صادق صادقی، بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با بیان این که در روز جهانی قدس که عموم شهروندان بنابر وظیفه شرعی و انسانی و همچنین برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از دولت غاصب و جنایت کار اسرائیل و حامیان آن و حمایت از آرمان های جمهوری اسلامی راهپیمایی خواهند کرد، گفت: پرسنل خدوم نیروی انتظامی و علی الخصوص پلیس راهور علاوه بر شرکت در راهپیمایی همچون عموم شهروندان بنابر وظیفه ذاتی خود که همان برقراری نظم وامنیت و روانسازی ترافیک در مسیرهای راهپیمایی است اقدام خواهند کرد.

وی افزود: شروع راهپیمایی در شهرستان‌های تابعه بدین صورت به همراه محدودیت‌های ترافیکی انجام می‌پذیرد و تیم‌های گشت راهنمایی و رانندگی و عوامل پیاده با استقرار در نقاط تعیین شده و اعمال محدودیت‌های لازم ترافیکی در مسیرهای راهپیمایی از ورود خودروها ممانعت به عمل خواهند آورد.

صادقی گفت: خواهش بنده از شهروندان محترم این است که تا حد امکان از خودروهای شخصی استفاده نکنند و از اتوبوس های ناوگان عمومی که برای جابه جایی شهروندان در این روز در نظر گرفته شده استفاده کنند.

رییس پلیس راهور غرب استان تهران اظهار داشت: شهروندان از پارک خودروها در مسیرهای راهپیمایی برای رفاه حال عموم خودداری کنند، درغیر اینصورت این یگان بنابه دلایل امنیتی ناچار به انتقال خودروها به خارج از مسیر راهپیمایی خواهند بود.

وی در خصوص تمهیدات ترافیکی پیش بینی شده در عید سعید فطر نیز گفت: نیروهای گشت خودرویی وعوامل پیاده در این روز با استقرار در مقابل مساجد، حسینیه ها و مصلّی نماز جمعه از به وجود آمدن ترافیک برای شهروندان جلوگیری کرده تا مردم با خیال راحت برای رسیدن به نمازعید با مشکل مواجه نشوند.

صادقی از شهروندان که همیشه با رعایت قوانین و مقررات، پلیس را در مأموریت های خود یاری می نمایند تقدیر وتشکر کرد.

بر اساس این گزارش، محدودیت های ترافیکی شهرستان های غرب استان تهران در ادامه می آید.

محدودیت های ترافیکی شهرستان شهریار

خیابان ولیعصر (عج)

خیابان انقلاب، محدودیت عبور و ورود به خیابان انقلاب از میدان شهدای گمنام تا میدان امام خمینی(ره) و کلیه خیابان‌ها و کوچه‌های فرعی منتهی به خیابان انقلاب از ابتدا تا پایان مراسم است و مسیر جایگزین، خیابان انقلاب به سمت میدان جهاد، خیابان انقلاب به سمت بلوار شهید نواب صفوی، بلوار کشاورز به سمت میدان بسیج – کوچه‌های فرعی قبل از میدان شهدای گمنام

خیابان مصطفی خمینی (کرشته) ، خیابان ترابی، محدودیت در تردد و ورود به خیابان مصطفی خمینی (کرشته) از میدان حافظ تا ابتدای خیابان شهید ترابی – طول خیابان شهید ترابی و کلیه ورودی و خروجی‌ها به صورت مقطعی و پس از نزدیک شدن راهپیمایان

محدودیت در تردد ورود به خیابان طالقانی از ابتدا تا انتها و کوچه‌های فرعی منتهی به خیابان طالقانی (به صورت مقطعی و پس از ورود راهپیمایان به داخل خیابان ) و مسیر جایگزین، خیابان مطهری

خیابان طالقانی، محدودیت در تردد و ورود به خیابان طالقانی از ابتدا تا انتها و کوچه‌های فرعی منتهی به خیابان طالقانی ( به صورت مقطعی و پس از ورود راهپیمایان به داخل خیابان)

در شهراندیشه، ازمیدان شهدای تا مصلی و بلوارآزادی جنوب به شمال – چهارراه ارغوان به سمت شهدای گمنام شرق به غرب – بازار تجاری شمال به جنوب تا پایان مراسم مسدود می‌باشند.

محدودیت های ترافیکی شهرستان اسلامشهر

محدودیت در خیابان کاشانی، خیابان تختی نیز در طول راهپیمایی بسته می‌شود و در باغ فیض نیز محدودیت ترافیکی وجود دارد.

محدودیت های ترافیکی شهرستان قدس

ازمیدان قدس، بلوارامام خمینی(ره) ، محدودیت ترافیکی شروع و در ادامه به میدان آزادی و خیابان آزادی و د رنهایت مصلی نمازجمعه تا پایان مراسم مسدود خواهد بود.

محدودیت های ترافیکی شهرستان بهارستان

دردو بخش نسیم شهر و گلستان محدودیت وجود دارد که در بخش نسیم شهر میدان شهید رجایی به سمت مصلی و در بخش گلستان از فلکه دوم به سمت مصلی وجاده ساوه مصلی محدودیت ترافیکی برقرار خواهد شد.

محدودیت های ترافیکی شهرستان ملارد

محدودیت ترافیکی در خیابان امام(ره) ، دکتر حسابی ، مصیب‌زاده و بلوار رسول اکرم (ص) وجود داشته و مسیر جایگزین در خیابان های اطراف است.

محدودیت های ترافیکی شهرستان رباط کریم

در میدان آزادگان، تمامی مسیرهای جنوبی خیابان آزادگان، خیابان مصلی، محدودیت ابتدای خیابان بخشداری، میدان نماز،میدان مصلی، چهارراه رباط کریم محدودیت ترافیکی برقرار خواهد شد.



