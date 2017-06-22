تورم خرداد به ۷.۴ درصد رسید/تورم نقطه به نقطه ۹.۴ درصد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری کشوردرخرداد ماه سال۱۳۹۶ را منتشر کرد.

۱- شاخص کل (بر مبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ عدد ۲۴۵.۲ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۹.۴ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۹.۶ درصد)، ۰.۲ واحد درصد کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری) در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷.۴ درصد است که نسبت به همین اطلاع در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۷.۱ درصد)، ۰.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

۲- شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۹۹.۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۴ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۹.۵ درصد)، ۰.۹ واحد درصد افزایش یافته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۹۷.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۵.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۱۰.۵ درصد است.

۳- شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» در خرداد ماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۲۶.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشته است. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۹ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به خرداد ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ (۶.۲ درصد)، تغییری نداشته است. جزئیات بیشتر این خبر در فایل پیوست موجود است.