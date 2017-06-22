روسیه، ایران وترکیه درمورد مناطق کاهش تنش در سوریه اختلافی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور خارجه سوریه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی پیرامون اختلافات بین مسکو، آنکارا و تهران در مورد مناطق کاهش در سوریه اظهار داشت: ما تضمین کننده آتش بس و کاهش تنش هستیم، از این رو به صورت اولیه در مورد همه چیز توافق شده است، کارشناسان ما با همدیگر تماس دارند و با کارشناسانی ترک و ایرانی در مورد جزئیات گفتگو می کنند و هیچگونه اختلاف اساسی بین این کشورها وجود ندارد.

وی ادامه داد: جزئیات زیادی وجود دارد که کارشناسان ما باید در مورد آن گفتگو کنند؛ چرا که این جزئیات برای همه شرکت کنندگان در مذاکرات مهم است و در حال حاضر مهمترین مسئله برای کشورهای تضمین کننده آتش بس، توقف درگیری ها و حوادث مربوط به مناطق کاهش تنش در سوریه است.

این مقام روسی تصریح کرد: تلاش ها همچنان ادامه دارد و و ما امیدواریم که بتوانیم همه مقدمات را برای نشست آینده آستانه که قرار است 4 و 5 ژوئیه برگزار شود، فراهم کنیم.