آزمایش سامانه ضدموشک بالستیک آمریکا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، در پی بالا گرفتن تنش ها بین آمریکا و کره شمالی، آمریکا در تلاش برای تقویت سامانه ضدموشکی خود آزمایشی برای تست توان این کشور در سرنگون کردن موشک های بالستیک انجام داد که این آزمایش ناموفق بود.

فاکس نیوز در گزارش خود در خصوص این آزمایش آورده است: یک فروند موشک بالستیک میان برد از بُرد آزمایشی ایالت «هاوائی» ساعت ۱۹:۲۰ به وقت محلی پرتاب شد، اما موشک رهگیر شلیک شده از ناوشکن مجهز به موشکهای هدایت شونده «یو اس اس پاول جانز» نتوانست آن را رهگیری کند.

همچنین یک مقام مسئول در پنتاگون گفت: موشک بالستیک و موشک پدافند شلیک شده هر دو از نوع موشک ریم-۱۶۱ استاندارد ۳ بوده اند و هر دو در آبهای اقیانوس آرام سقوط کرده اند، اما هنوز بازیابی نشده اند.

پنتاگون نیز در بیانیه ای بدون ذکر دلایل عدم موفقیت این آزمایش تنها به ناموفق بودن این آزمایش سامانه ضدموشک بالستیک اشاره کرده است.

بر اساس این گزارش این دومین آزمایش آمریکا در زمینه سامانه ضدموشک است و آزمایش اول پنتاگون در این زمینه موفقیت آمیز بوده است.