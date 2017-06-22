روز قدس خروش امت اسلام علیه رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا سروستانی عصر پنجشنبه در جمع فعالان دینی بوشهر اظهار داشت: رژیم صهیونیستی با هدف ایستادگی در برابر جهان اسلام ایجاد شد و حامیان آن با همین انگیزه از او دفاع می‌کنند.

وی ادامه داد: مجامع بین المللی که عناوینی از قبیل حقوق بشر، آزادی و دموکراسی را مطرح می‌کنند در سیطره استکبار جهانی هستند و بویی از این عناوین نبرده اند.

حجت الاسلام سروستانی افزود: اگر حقوق بشر حق است این سئوال را می توان مطرح کرد که مگر مردم فلسطین بشر نیستند، و اگر دموکراسی و آزادی ارزش هستند مگر مردم فلسطین نباید از این ارزش ها برخوردار باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر ابراز داشت: برخی سران کشورهای منطقه که خود را ام القرای جهان اسلام می دانند، نه تنها به مردم مظلوم فلسطین کمک نمی‌کنند و مردم فلسطین را حمایت نمی کنند، بلکه آنها را شرور می نامند و دست دوستی و مراوده با رژیم غاصب صهیونیستی دراز کرده اند که باید به خودشان بیایند و بدانند که اگر از این مسیر اشتباه برنگردند پاسخی دندان شکن از جهان اسلام دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه روز قدس همایش دینی عظیمی است که همه ساله در جمعه آخر ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود، تاکید کرد: این امر ریشه در اعتقادات دینی مسلمانان دارد. مسلمانان باید همواره متحد باشند و در یک صف واحد در مقابل دشمنان قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: حضرت امام (ره)، به عنوان منادی وحدت مسلمین با انجام این ابتکار و خلاقیت گام بلندی در وحدت جهان اسلام برداشتند تا مسلمین در این روز همبستگی و حمایت خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کنند.

حجت الاسلام سروستانی ادامه داد: روز قدس تاثیر زیادی بر روند پیروزی مقاومت مردم مظلوم فلسطین در برابر رژیم غاصب صهیونیستی دارد و پشتوانه عظیم میلیاردی مسلمانان باعث شد مردم با عزمی راسخ‌تر از گذشته در برابر اسرائیل مقاومت کنند و این مقاومت را مدیون همین حمایت هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر تاکید کرد: مسلمانان دنیا وقتی در حمایت از مردم فلسطین به خیابان‌ها می‌آیند باعث می‌شود که آنها خود را تنها نبینند و مقاوم‌تر می‌شوند و روز قدس همایش بزرگی است که باعث ضعیف‌تر شدن و نابودی ریشه‌های غاصبانه رژیم صهیونیستی می‌شود.