تعیین تکلیف انتخابات پرند و کهریزک در هیات مرکزی نظارت

علیرضا رحیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که پیشنهاد هیات های نظارت و اجرایی شهرستان های رباط کریم و ری، ابطال کل انتخابات شهرهای پرند و کهریزک بود، افزود: زمان برای بررسی کل حوزه در اختیار هیات‌ عالی نظارت بر انتخابات استان تهران وجود نداشت و به همین دلیل تصمیم گیری در مورد ابطال و یا تایید انتخابات در شهرهای پرند و کهریزک را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات واگذار کردیم.

وی افزود: شنبه فهرست کامل اسامی شهرها و بخش هایی که به تایید هیات نظارت استان تهران رسیده است در اختیار رسانه ها قرار داده خواهد شد.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران با اشاره به انتخابات شوراها در بخش شریف آباد شهرستان پاکدشت و نیز شهر چهاردانگه شهرستان اسلامشهر اضافه کرد: پیشنهاد ما در بخش شریف آباد، ابطال آراء سعید پازوکی، عضو علی البدل شورای این شهر است و در چهاردانگه نیز پیشنهاد دادیم با ابطال آراء اکرم عبیدی و جعفر مرادی، انتخابات شهر مورد تایید قرار گیرد.







