نمایشگاه ملی صنایع دستی در یزد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقان بعد از ظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اینکه یزد از استانهای غنی در زمینه صنایع دستی است، اظهار داشت: یزد از استانهایی است که تنوع صنایع دستی در آن بسیار بالا است.

وی عنوان کرد: با توجه به ظرفیت های بسیار خوب صنایع دستی در استان یزد، نمایشگاه بزرگ و ملی صنایع دستی با حضور هنرمندانی از سراسر کشور در یزد برگزار می شود.

دهقان یادآور شد: این نمایشگاه از ۱۴ تا ۱۸ تیرماه در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد با حضور هنرمندانی از استانهای مختلف کشور برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه از برخی صنایع دستی حمایت ویژه می شود، عنوان کرد: حصیربافی از جمله این صنایع است که در این نمایشگاه کاروان پیوند به منظور حمایت از این هنر با حضور استانهای یزد، کرمان، بوشهر و هرمزگان تشکیل می شود.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد با اشاره به اینکه از هنرمندان صنایع دستی در این نمایشگاه حمایت خواهد شد، اظهار داشت: از جمله این حمایت های مالی می توان به در اختیار گذاشتن غرفه های رایگان و ... اشاره کرد.

وی از عموم هنرمندان صنایع دستی استان یزد برای شرکت در این نمایشگاه دعوت کرد و از مردم نیز خواست به منظور حمایت از صنایع دستی استان، در روزهای ۱۴ تا ۱۸ تیرماه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۲:۳۰ از این نمایشگاه بازدید کنند.