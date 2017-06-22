به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری عصر امروز در جمع اعضای اتاق اصناف یزد با اشاره به اهمیت لزوم گسترش حوزه های علمیه اظهار داشت: کمک به هدایت انسان ها به سمت سعادتمندی و عاقبت به خیری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و لازم است در این زمینه اهتمام ویژه داشته باشیم.

وی عنوان کرد: تقویت حوزه های علمیه از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است در این زمینه خیران نیز وارد عمل شوند.

ناصری خاطرنشان کرد: باید برای گسترش و توسعه حوزه های علمیه عزم جدی شود و همگان به ویژه خیران باید نسبت به این موضوع اهتمام کنند.

وی، حضور خیران را در همه برهه ها و شرایط از ضرورت های جامعه امروز دانست و گفت: کار خیر زمان و مکان نمی شناسند نمی توان گفت چون امروز کسب و کار خوبی ندارم، در امور خیر مشارکت نمی کنم بلکه باید بر این باور بود که مشارکت در کار خیر، رحمت و برکت را از سوی خداوند متعال در زندگی و کسب و کار جاری می کند.

ناصری، اصناف و بازاریان را همواره از خیران بزرگ دانست و بیان کرد: خیران در شرایط مختلف با حضور به موقع خود در صحنه در امور خیر و مهم مشارکت کرده اند و همواره نقش مهم و اثرگذار خود را در عرصه های مختلف اقتصادی، خیری، فرهنگی و دینی ایفا کرده اند.

امام جمعه یزد ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم قسم می‌خورد که انسان در مسیر خسران و کم شدن است و هرچه انسان از عملش می‌گذرد، به پایان زندگی‌اش در این دنیا نزدیک‌تر می‌شود.

وی با بیان اینکه این موضوع به معنای آن نیست که همیشه وجود انسان ضرر یا خسران است، گفت: اگر انسان از سرمایه عمرش استفاده و بهره‌گیری کند، به طور قطع هیچ خسرانی متوجه وی نیست و سود هم کرده است.