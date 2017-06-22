عملیات حفاری سه سکوی ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، عملیات حفاری موقعیت سکوهای ۲۲، ۲۴A و ۲۴B با پیشرفت ۱۰۰ درصدی به پایان رسیده و هم اکنون حفاری در موقعیت سکوی اصلی ۲۳ با پیشرفت ۸۰،۴ درصد ادامه دارد.

فرهاد ایزدجو مجری فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی با اعلام این خبر درباره عملیات تکمیلی حفاری در این سکوها گفت: همزمان با دریافت لوله های CRA از شرکت ملی نفت ایران تا مهرماه امسال، عملیات نصب این لوله ها در هر چهار سکو آغاز شده و پس از آن عملیات تکمیلی چاه ها در مدت شش ماه پایانی سال انجام می‌شود.

ایزدجو با بیان اینکه سکوهای ۲۴A و ۲۴B دو سکوی اقماری و متصل به سکوهای اصلی ۲۲ و ۲۳ این طرح گازی هستند، از تکمیل عملیات حفاری ۱۱ حلقه چاه سکوی ۲۲ و هشت حلقه چاه سکوی اقماری ۲۴A خبر داد.