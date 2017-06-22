مسافربر نماهای زورگیر اسلامشهری را شناسایی کنید

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابراهیم حسن آبادی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح خبر دستگیری مسافربر نماهای اسلامشهری، گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ مبنی بر زورگیری توسط راننده خودرو مسافربر و همدستانشان از وی در اسلامشهر، بلافاصله اکیپی از ماموران گشت به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلامشهر افزود : مالباخته به عنوان مسافر، سوار خودرو پراید شده که پس از طی مسیر کوتاهی راننده و همدستانشان با تغییر مسیر به بیابانهای اطراف با تهدید چاقو ، وجوه نقد و تلفن همراه شاکی را به سرقت بردند .

وی ادامه داد: با راهنمایی مالباخته مشخصات سارقان احراز و با اعلام به واحدهای گشتی ، تلاش ماموران برای دستگیری آنان آغاز شد.

حسن آبادی بیان داشت: ماموران به گشت زنی های محسوس و نامحسوس در محدوده اسلامشهر پرداخته تا اینکه شب گذشته به خودرویی با مشخصات اعلامی مشکوک شدند و پس از توقف اقدام به بررسی و چهره زنی از سرنشینان کرده و با توجه به مطابقت تقریبی مشخصات ظاهری سارقان با متهمان، آنها را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه پس از دستگیری، مالباخته نیز به پلیس آگاهی احضار و سارقان را شناسایی کرده، تصریح کرد:در بازجویی های انجام شده متهمان به ۱۹ فقره زورگیری اعتراف و اذعان داشتند به بهانه مسافربری، از شهروندان سرقت می کردیم.



حسن آبادی با اشاره به اینکه با حکم مقام قضائی تصاویر سارقان برای شناسایی سایر شاکیان احتمالی در جراید کثیرالانتشار منتشر می شود، از شهروندان خواست:در صورت شناسایی سارقان برای تشکیل پرونده به پلیس آگاهی شهرستان اسلامشهر مراجعه کنند.