برپایی راهپیمایی روز قدس در ۷۰ نقطه از یزد

حجت الاسلام محمد فخرالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راهپیمایی روز قدس فردا همزمان با سراسر کشور در یزد نیز برگزار می شود و مردم استان یزد در بیش از ۷۰ نقطه از استان در این راهپیمایی حضور می یابند.

وی با بیان اینکه مسیرهای راهپیمایی در اغلب مناطق استان همچون سالهای گذشته است، افزود: این مسیرها از طریق رسانه ها به ویژه رسانه ملی اطلاع رسانی شده است.

فخرالدینی با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس یزد فردا از ساعت ۱۱ آغاز می شود، بیان کرد: مردم همچون سالهای گذشته با اجتماع در میدان شهید آیت الله بهشتی اجتماع خود را برای شرکت در راهپیمایی آغاز می کنند و با عبور از خیابانهای فرخی، امام خمینی (ره)، چهارراه شهدا و خیابان قیام آغاز می کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد عنوان کرد: راهپیمایی روز قدس در مرکز استان تا مسجد ملا اسماعیل ادامه می یابد و راهپیمایان در نمازجمعه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان شرکت می کنند.

وی ادامه داد: راهپیمایی در دیگر مناطق استان یزد نیز اغلب در ساعات ۱۱، ۱۱:۴۰ و ۱۲ آغاز می شود و تنها در برخی مناطق استان راهپیمایی بعد از نماز عبادی ـ سیاسی جمعه برگزار می شود.

فخرالدینی، شرکت در راهپیمایی روز قدس را یک وظیفه همگانی دانست و از عموم مردم درالعباده یزد دعوت کرد تا در راهپیمایی روز قدس حضوری گسترده داشته باشند.