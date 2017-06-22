مرز رسمی بین سردشت و عراق ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی سعادت عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح تصفیه خانه این شهرستان اظهار داشت مرز جدیدی بین سردشت آذربایجان غربی و سلیمانیه عراق ایجاد می‌شود که حدود آن از طرف مرزبانان ایرانی انجام شده و منتظر اقدام طرف عراقی هستیم تا بخصوص بعد از آزادسازی موصل و بازسازی آن، بتوان از این مسیر مبادلاتی استفاده کرد.

وی با تقدیر از اقدامات انجام شده توسط وزارت نیرو و بیان کرد: استان آذربایجان غربی هم اکنون کارگاه وزارت نیرو شده و به ویژه ‌در زمینه مهار آب‌های مرزی یک انقلاب بزرگی انجام شده است.

استاندار آذربایجان غربی با ابراز خوشحالی از عملکرد مردم سردشت در انتخابات تصریح کرد: مردم سردشت در انتخابات حضور پر شکوهی داشته و با رای بالایی دولت تدبیر و امید را بار دیگر انتخاب کردند که نشان دهنده راه صحیح انتخاب شده آن‌ها است.

وی افزود: بعد از انقلاب برخی از شهرهای منطقه بدست عناصر ضد انقلاب اشغال شد اما مقاومت مردم سردشت مانع از این کار شد که سبب خشم دشمنان ایران اسلامی شد.

سعادت با بیان برنامه‌های دولت برای پیشرفت منطقه گفت: از ویژگی‌های شهرهای پیشرفته دنیا وجود طرح‌هایی همچون تصفیه خانه سردشت است که در آن از تکنولوژی‌های روز دنیا استفاده شده است.

وی اظهار کرد: این طرح‌ها عین اقتصاد مقاومتی است که طبق بیانات رهبر انقلاب از توانمندی‌های داخلی و تکنولوژی روز دنیا استفاده شده یعنی درون زا و برون گرا است.

استاندار آذربایجان غربی با تشریح دو مشکل عمده استان در حوضه وزارت نیرو بیان کرد: تامین آب آشامیدنی پیرانشهر و انتقال آب از سد آغاز چای به خوی دو مشکل بزرگ در این حوضه هستند.

وی افزود: برای طرح انتقال آب از سد آغاز چای به خوی برای تامین آب آشامیدنی سرمایه گذار خارجی هم وجود دارد.

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز در مراسم افتتاح سد سردشت گفت: با اجرای نیروگاه برق آبی به نیازهای منطقه همچون تامین آب شرب شهرهای سردشت، ربط و توسعه کشاورزی در این طرح توجه ویژه ای شده است که سالانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب برای این موضوع در نظر گرفته می شود و حدود هفت هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی در اطراف دریاچه سد زیر پوشش قرار می گیرد.

سیدمحمدرضا رضازاده ادامه داد: در آینده نزدیک انتقال آب دریاچه سد به حوزه های مجاور به منظور رفع بقیه نیازها هم در دستور کار است.

وی با اشاره به اینکه یکی از الزمات آغاز کار طرح های سد سازی اخذ مجوز زیست محیطی است، اظهار کرد: بر این اساس طرح های نیروگاه و سد سردشت با بررسی های ویژه زیست محیطی انجام شده است.

وی گفت: طرح های سدسازی در غرب کشور اهداف کلانی را به منظور تامین حق آبه و همچنین حفظ امکان مدیریت بر آب ها برای تولید برق و اجرای طرح های حوزه های کشاورزی و صنعتی دنبال می کنیم.

سد سردشت ۱۱۲ متر ارتفاع سد از پی، با طول تاج ۲۸۰ متر و عرض ۱۲ متر با جنس بدنە سد سنگ ریزەای با هستە رسی به بهره برداری رسید.

حجم بدنە سد ۳۲۰۰ مترمکعب بوده، حجم مقصد ۳۷۸ میلیون مترمکعب، آورد سالیانە رودخانە یک میلیارد متر مکعب و طول مخزن ۳٦ کیلومتر است.

وزیر نیرو روز پنجشنبه برای افتتاح ۲ طرح کلان سد و تصفیه خانه سردشت به این شهرستان در جنوب آذربایجان غربی سفر کرده است.