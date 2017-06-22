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۱ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۰

رئیس پلیس راه استان یزد:

۴۰ اکیپ پلیس محسوس و نامحسوس تردد در جاده‌های یزد را رصد می‌کنند

۴۰ اکیپ پلیس محسوس و نامحسوس تردد در جاده‌های یزد را رصد می‌کنند

یزد ـ رئیس پلیس راه استان یزد با اشاره به آغاز طرح سفرهای تابستانی گفت: ۴۰ اکیپ پلیس محسوس و نامحسوس تردد در جاده های استان یزد را رصد می کنند.

سرهنگ احمد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح سفرهای تابستانی از امروز آغاز شده است، اظهار داشت: طرح نظارت بر جاده های استان یزد از امروز آغاز شده و تا اول مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح ۴۰ اکیپ پلیس محسوس و نامحسوس در جاده های استان یزد مستقر می شوند و تردد در جاده های استان را رصد می کنند.

مظفری با بیان اینکه علاوه بر اکیپ های پلیس، دوربین های کنترل سرعت نیز در سطح جاده های استان نصب شده است، افزود: ۴۹ دوربین سرعت لحظه ای و میانگین خودروها را ثبت می کنند.

رئیس پلیس راه استان یزد بیان کرد: سرقت غیرمجاز خط قرمز پلیس در جاده های استان یزد است و با متخلفان بدون هیچ چشم‌پوشی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی اظهار امیدواری کرد: با همراهی مردم و رانندگان، سفرهای تابستانی بدون حادثه ای در محورهای مختلف استان یزد را شاهد باشیم.

کد مطلب 4012291

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