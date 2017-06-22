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۱ تیر ۱۳۹۶، ۲۲:۴۸

جنبش جهاد اسلامی فلسطین:

تلاش های آمریکا برای به حاشیه راندن مسئله فلسطین با شکست مواجه شد

تلاش های آمریکا برای به حاشیه راندن مسئله فلسطین با شکست مواجه شد

خالدالبطش از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد که تلاش های شیطان بزرگ آمریکا برای به حاشیه راندن مسئله فلسطین با شکست مواجه شد و فلسطین به عنوان مسئله اصلی جهان اسلام باقی خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد،  خالدالبطش از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: روز جهانی قدس مناسبتی برای اتحاد مسلمانان است و رژیم صهیونیستی دشمن اصلی امت اسلامی است و سلاح ما به سمت رژیم اشغالگر قدس و همدستانش خواهد بود.

این رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، از بسیاری از گروه های مقاومت فلسطین استقبال کرده است.

وی با بیان اینکه گزینه ما مقاومت خواهد ماند و سلاح ما به سمت اشغالگران خواهد بود، تاکید کرد: ما از مردم فلسطین می خواهیم که در راهپیمایی اصلی که به مناسبت روز جهانی قدس برگزار خواهد شد، حضور گسترده داشته باشند.

کد مطلب 4012294

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