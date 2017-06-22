تلاش های آمریکا برای به حاشیه راندن مسئله فلسطین با شکست مواجه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، خالدالبطش از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین افزود: روز جهانی قدس مناسبتی برای اتحاد مسلمانان است و رژیم صهیونیستی دشمن اصلی امت اسلامی است و سلاح ما به سمت رژیم اشغالگر قدس و همدستانش خواهد بود.

این رهبر جنبش جهاد اسلامی فلسطین تاکید کرد: ایران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی، از بسیاری از گروه های مقاومت فلسطین استقبال کرده است.

وی با بیان اینکه گزینه ما مقاومت خواهد ماند و سلاح ما به سمت اشغالگران خواهد بود، تاکید کرد: ما از مردم فلسطین می خواهیم که در راهپیمایی اصلی که به مناسبت روز جهانی قدس برگزار خواهد شد، حضور گسترده داشته باشند.