حمله موشکی به داعش پاسخ قاطعی به دشمنان انقلاب اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری عصر امروز در جمع بسیجیان، بازاریان و برخی مسئولان استان یزد با اشاره به اینکه حمله موشکی سپاه عزت و سربلندی بیش از پیش نظام را به دنبال داشت، اظهار کرد: اقدام سپاه در حمله موشکی به داعش پاسخ قاطعی به دشمنان انقلاب بود.

وی بیان داشت: نباید در برابر این دشمنان سکوت کرد بلکه باید نسبت به تحرکات دشمن در راستای تهاجم به دین و اعتقادات دشمن حساسیت بالایی داشته باشیم.

ناصری با بیان اینکه تهاجم دشمنان در طول سالهای پس از انقلاب به طور گسترده ای در برهه های مختلف صورت گرفته است، عنوان کرد: باید تلاش کنیم نسبت به تقویت مراکز دینی به ویژه حوزه های علمیه جدیت داشته باشیم تا توطئه های دشمنان در راستای دور کردن مردم ما به ویژه جوانان و نوجوانان از ارزشهای دینی را به صورت کامل خنثی کنیم.

امام جمعه یزد همچنین با اشاره به پاسخ قاطع سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در زمینه حمله موشکی به مواضع تروریست های داعشی در سوریه دامه داد: این حرکت بسیار بزرگ و ارزشمند را به رهبر معظم انقلاب، پاسداران و مردم عزیز ایران تبریک می گوییم.

ناصری، این حرکت سپاه پاسداران را حرکتی بسیار عزتمندانه توصیف کرد و افزود: این اقدام به موقع و بسیار عزیز و عزتمندانه در ارتباط با در هم کوبیدن داعش بود.

امام جمعه یزد تصریح کرد: حرکت بسیار مهم سپاه پاسداران در عزت و سربلندی را برای نظام جمهوری اسلامی ایران در تمام دنیا به دنبال داشت و پاسخ قاطعی به دشمنان اسلام و انقلاب بود.