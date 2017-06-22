واکنش وزیر خارجه قطر به حمایت کشورش از جبهه النصره در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبد الرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد که متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم غیر قابل قبول است و دوحه نقش فعالی در جامعه بین الملل دارد.

وزیر خارجه قطر افزود: ما به روابط بین المللی و همه قوانین و قواعد حاکم بر آن احترام می گذاریم و ادعاهایی که در رسانه های علیه قطر مطرح می شود، بی اساس است.

وی ابراز امیدواری کرد که لیست خواسته های عربستان و امارات طی دو روز آینده به دست قطر برسد.

عربستان روز دوشنبه (15 خرداد) به همراه امارات، بحرین، مصر، دولت شرق لیبی، موریتانی، جزایر مالدیو و رئیس جمهوری فراری و مستعفی یمن با ادعای حمایت قطر از تروریسم و افراط گرایی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، روابط سیاسی و دیپلماتیک خود را با دوحه قطع کرد.