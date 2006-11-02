به گزارش خبرگزاري مهر ، سردار عيسي دارايي ، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: كشفيات گازوئيل و نفت سفيد كه با تلاش ماموران انتظامي استان در مناطق جنوبي و مرزي خوزستان كشف شد ، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 برابر افزايش نشان مي ‌دهد.

وي ، كشفيات سوخت قاچاق در مدت مشابه سال گذشته يك ميليون ليتر اعلام كرد.

دارايي گفت: در اين ارتباط 163 فروند لنج و 848 دستگاه خودرو توقيف و يك هزار و 625 نفر نيز در همين رابطه دستگير و تحويل مراجع قضائي شده اند.

فرمانده نيروي انتظامي خوزستان در مورد لزوم توقف خودروهاي داراي باك اضافي كه دستورالعمل آن امسال ابلاغ شده است ، افزود: در بازديد از 2 هزار دستگاه خودرو مظنون به حمل سوخت قاچاق ، 402 دستگاه خودرو داراي باك ، 402 دستگاه خودرو داراي باك اضافي بود كه تحويل مراجع قضائي شد.