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۱۲ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۰۶

آئين نامه احياء معاونت پرورشي عملياتي مي شود

آئين نامه احياء معاونت پرورشي عملياتي مي شود

مديركل امور اداري وزارت آموزش و پرورش از عملياتي شدن مفاد آئين نامه احياء معاونت پرورشي در بخش نيروي انساني خبر داد.

عليرضا براتيان در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: بر اساس تصميم گيري هاي جديد وزارت آموزش و پرورش ، مديران مناطق و شهرستان ها بايد ترتيبي بدهند تا مربيان پرورشي دچار كسري ساعت موظف نشده و مزايايي نظير ارتقاء شغلي اين افراد به هيچ عنوان قطع نشود.

مشاور وزير آموزش و پرورش خاطر نشان ساخت: با نظر شوراي برنامه ريزي سازمان ها در مناطقي كه پرسنل واحدهاي آموزشي اعم از آموزگار ، دبير ، مشاور و... ، با كسري ساعت موظف مواجه باشند مي توان با رعايت شرايط ، براي جبران كمبود نيروي انساني اقدامات لازم را به عمل آورد.

وي اين امررا به منظور جبران كمبود نيروي انساني مورد نياز و جلويگري از هدر رفتن نيروي متخصص دانست و گفت: چنانچه در برخي از مناطقي كه نيروي كسري ساعت موظف نبوده و ضمنا متقاضي حق التدريس كه قبلا به تدريس اشتغال داشته و داراي كد فعال نيز باشند با رعايت ضوابط نسبت به بكارگيري آنان در بخش پرورشي به صورت پاره وقت اقدام خواهد شد.

کد مطلب 401240

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