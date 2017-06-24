کار داعش نابودی دولت-ملت است/ امر سیاسی یک امر زائد خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد میری در نشست نقد و بررسی کتاب «مدیریت توحش» با ترجمه آزاده گریوانی، که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد ابتدا با اشاره به روش مطالعه در حوزه علوم اجتماعی گفت: در حوزه علوم اجتماعی دو روش کلی برای مطالعه یک پدیده داریم. یکی این است که از درون یک پدیده آنرا مطالعه می کنیم مانند اینکه به درون داعش برویم و با آنها زندگی بکنیم و جامعه و ذهنیتشان را بشناسیم. زمانی هم از بیرون به پدیده نگاه می کنیم. به چند دلیل این نوع مطالعات اجتماعی در ایران مشکل است. یکی اینکه به ساختار دانشگاه و پژوهشگاه های ما بر می گردد. به عنوان مثال در خبرگزاری ها امکان حضور خبرنگار در خط مقدم وجود دارد، اما همچنین امکانی برای یک فرد دانشگاهی وجود ندارد. به همین دلیل بحث من بیشتر از بیرون است که به این موضوع می پردازم.

وی افزود: حدود ۳۰سال قبل در سوئد برنامه ای بود که یک فیلم مستند در آن پخش شد که درباره نوستراداموس بود که پیش گویی هایی دارد. از این پیش گویی ها یکی ناپلئون است و بعد جنگ جهانی اول و دوم و ... است. تا در سال های اوایل قرن بیست و یکم فردی در مکه ظهور می کند که این فرد از نواده‌گان پیامبر اسلام (ص) به نام مهدی(ع) است و این خود دجال است که می آید و می خواهد جهان را به آشوب بکشد و ... از ایران و عراق ۲ میلیون فدایی ایشان به سمت مکه می روند. که بین این نیروها و آمریکا جنگی درمی گیرد و حدود ۲۷ سال ادامه می یابد و جهان نابود می شود. اما بلاخره عیسی به کمک آمریکا می آید و حریف را شکست می دهند و آرام آرام جهان روی خوش می بیند.

میری گفت: بعد از تماشای این فیلم جنگ عراق آغاز شد و همزمان با فروپاشی شوروی و اتمام جنگ سرد شد. بعد چیزی به نام القاعده شروع شد. امروز وقتی که به آن قضایا نگاه می کنم، این پرسش برایم پیش می آید که آیا واقعا این نوستراداموس بوده که این حرف ها را زده یا اینکه یک پروژه ای بوده که نئوکان ها یا مسیحی های صهیونیست یا صهیونیست های مسیحی در سطح کلان آن را تعریف کرده اند و دارند آرام آرام این پروژه را در سطح جهان اجرا می کنند. اما اینکه داعش تا چه حدی به عنوان نیروی پنجم ،این پروژه را به جلو می برد بحثی است که افرادی که در حوزه ژئوپلیتیک تخصص دارند می توانند مطرح کنند.

وی یادآور شد :اما چند مسئله وجود دارد که من فکر می کنم با توجه به اتفاقاتی که اخیرا در ایران افتاده است برای ایران مهم است. در این فعل و انفعالات که ایران هم به مقر داعش حمله موشکی کرد، در این جریان انگلیسی ها نقشه ای نشان می دادند که ایران به راحتی می تواند نیروهای زمینی خود را تا لاذقیه ببرند. من به فکر فیلم نوستراداموس افتادم که به نظر می رسد این دارد همانجوری که آنها پیش بینی کرده بودند پیش می رود و اینکه چقدر ما در آن سناریوی آنها داریم بازی می کنیم که برای ما جای تأمل دارد.

میری در ادامه گفت: نکته دیگری که من به داعش و این کتاب و اتفاقاتی که به منطقه می اندیشیدم برایم جالب بود، این بود که شاید حدود ۲۳ سال پیش دیود هاروی که آنتونی گیدنز هم از نظریاتش در حوزه سیاسی استفاده می کند می گوید که آرام آرام در جهان پسا مدرن امر سیاسی به عنوان یک امر حاشیه ای یا زائد تبدیل خواهد شد چرا که شرکت های فراملیتی به چنان قدرتی در جهان می رسند که اساسا دولت- ملت ها کارگزار این شرکت ها می شوند. هر چند ممکن است در اروپا و امریکا به دلیل وجود نهادهای قوی بتوانند به یک چانه زنی برسند، اما در منطقه ما می توان گفت اولین ظهور این پدیده به نوعی فروپاشی دولت- ملت ها از همدیگر است. و اساسا در جایی که دولت- ملت نباشد دیگر امر سیاسی معنا ندارد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی افزود: به عنوان مثال از زمانی که دولت- ملت لیبی از هم فروپاشیده شده می گویند که کسی نمی داند که نفت چقدر فروخته شده و پول آن چه می شود. در حالیکه ما در پیش از فروپاشی حاکمیت لیبی اطلاعات دقیقی داریم. همچنین نقش فرانسه و شرکت های بزرگی مانند توتال در اینجا چیست؟

وی در پایان یادآور شد: اما نکته دیگر پروژه نئوکان ها را برای من از حالت رویا بیرون می آورد کتابی است که در سال ۱۹۹۳ آقا لستر کارل فرو به عنوان رویارویی بزرگ نوشته است. در آن مطرح می کند که شوروی از هم فرو می پاشد و بلوک شرق از بین می رود و لیبرالیسم خودش را بسط می دهد و آرام آرام بازار به عنوان یک معیار در سطح جهان خودش را بسط می دهد و بلوک های اقتصادی مختلفی ایجاد می شوند. مثل بلوک آمریکا و شوروی و ... پرسش در اینجاست که کشورهایی مانند ایران و عربستان و کشورهای خاورمیانه در کجای این بلوک ها قرار می گیرند؟ جالب است که نویسنده می گوید که این کشورها به حلبی آباد این بلوک ها تبدیل می شوند. به نظر می رسد که داعش با هر قرائتی که آن را در نظر بگیرم، (جنبش دینی یا غیره) اساسا کاری که می کند نابود کردن دولت - ملت ها و نابودی امر سیاسی است و اساسا بسط ید شرکت های فراملیتی برای غارت منابع و انرژی ای است که در این منطقه وجود دارد. من فکر می کنم وقتی درباره داعش و حتی القاعده فکر می کنیم به این مسائل هم باید توجه کنیم.