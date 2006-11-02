نخستين جلسه حضوري كارگاه اينترنتي فلسفه براي كودكان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر، كارگاه آموزشي اينترنتي توسط گروه فكر پروري در كودكان و نوجوانان (فبك) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ششم مهر ماه براي نخستين بار راه اندازي شد و پس از طي 10 مرحله اينترنتي اين كارگاه امروز نخستين جلسه حضوري خود را با شركت اعضاي كارگاه برگزار كرد.

اولين جلسه حضوري كارگاه اينترنتي آموزش فلسفه به كودكان و نوجوانان برخي از مهارتهايي را مورد بحث و بررسي قرار داد كه اعضاي بايد حضوراً درباره آن گفتگو و تمرين مي كردند و از طريق مجازي و اينترنتي دست يافتن به آن غير ممكن تلقي مي شود.

شركت كنندگان كارگاههاي اينترنتي در ابتدا 15 نفر از شهرستانهاي مختلف و تهران بودند كه با انصراف برخي و واجد شرايط نبودن برخي ديگر از آنها اين تعداد به 8 تقليل يافت و با ارسال حدود 150 ايميل تاكنون ادامه يافته است.

در اين جلسه ابتدا متني داستاني قرائت و سپس روند خاص كلاسهاي فلسفه براي كودكان دنبال شد.

در پايان مسائلي در مورد كارگاه اينترنتي مطرح شد و سيستم امتياز دهي همچنين نحوه پيشبرد كلاسها مورد بررسي قرار گرفت و شركت كنندگان درخواست كردند براي پيشبرد هر مرحله، 3 روز فرصت داشته باشند.

كارگاه آموزشي اينترنتي توسط گروه فكرپروري در كودكان و نوجوانان (فبك) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اين كارگاه بصورت غير حضوري از طريق ارتباط اينترنتي، در قالب گروههاي مباحثه برگزار شده است. تاكنون حدود 14 مرحله از اين كارگاه پيش رفته و همچنان نيز ادامه دارد. اين كارگاه بصورت آزمايشي در سطحي محدود برگزار مي شود.

در اين كارگاهها پس از خواندن يك متن، نكات مبهم، جالب و سؤال برانگيز مورد بحث قرار مي گيرند. در حين اين بحث، مهارتهاي استدلالي، نحوه شروع ، بسط دادن يك مباحثه و ساير مهارتها به طور تجربي آموزش داده شده و شركت كنندگان در هر مرحله به پرسش و پاسخ، نقد متون يكديگر و آموزش برخي مهارتهاي منطقي مربوط به معلمان فلسفه براي كودكان مي پردازند.