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۱۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۳:۵۷

نخستين جلسه حضوري كارگاه اينترنتي فلسفه براي كودكان برگزار شد

نخستين جلسه حضوري كارگاه اينترنتي فلسفه براي كودكان برگزار شد

نخستين جلسه حضوري كارگاه اينترنتي آموزش فلسفه براي كودكان، از سوي گروه فكر پروري در كودكان و نوجوانان (فبك) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي امروز پنجشنبه 11 آبان ماه در محل پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.

به گزارش خبرگزاري مهر، كارگاه آموزشي اينترنتي توسط گروه فكر پروري در كودكان و نوجوانان (فبك) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ششم مهر ماه براي نخستين بار راه اندازي شد و پس از طي 10 مرحله اينترنتي اين كارگاه امروز نخستين جلسه حضوري خود را با شركت اعضاي كارگاه  برگزار كرد.

اولين جلسه حضوري كارگاه اينترنتي آموزش فلسفه به كودكان و نوجوانان برخي از مهارتهايي را مورد بحث و بررسي قرار داد كه اعضاي بايد حضوراً درباره آن گفتگو و تمرين مي كردند و از طريق مجازي و اينترنتي دست يافتن به آن غير ممكن تلقي مي شود.

شركت كنندگان كارگاههاي اينترنتي در ابتدا 15 نفر  از شهرستانهاي مختلف و تهران بودند كه با انصراف برخي و واجد شرايط نبودن برخي ديگر از آنها اين تعداد به 8 تقليل يافت و با ارسال حدود 150 ايميل تاكنون ادامه يافته است.

در اين جلسه ابتدا متني داستاني قرائت  و سپس  روند خاص كلاسهاي فلسفه براي كودكان دنبال شد.

در پايان مسائلي در مورد كارگاه اينترنتي مطرح شد و سيستم امتياز دهي همچنين نحوه پيشبرد كلاسها مورد بررسي قرار گرفت و شركت كنندگان درخواست كردند براي پيشبرد هر مرحله، 3 روز فرصت داشته باشند.

كارگاه آموزشي اينترنتي توسط گروه فكرپروري در كودكان و نوجوانان (فبك) پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي اين كارگاه بصورت غير حضوري از طريق ارتباط اينترنتي، در قالب گروههاي مباحثه برگزار شده است. تاكنون حدود 14 مرحله از اين كارگاه پيش رفته و همچنان نيز ادامه دارد. اين كارگاه بصورت آزمايشي در سطحي محدود برگزار مي شود.

در اين كارگاهها پس از خواندن يك متن، نكات مبهم، جالب و سؤال برانگيز مورد بحث قرار مي گيرند. در حين اين بحث، مهارتهاي استدلالي، نحوه شروع ، بسط دادن يك مباحثه و ساير مهارتها به طور تجربي آموزش داده شده و شركت كنندگان در هر مرحله به پرسش و پاسخ، نقد متون يكديگر و آموزش برخي مهارتهاي منطقي مربوط به معلمان فلسفه براي كودكان مي پردازند.

کد مطلب 401253

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