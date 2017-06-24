وضعیت رصدی هلال شامگاهی ماه رمضان/ مشاهده ماه در غروب یکشنبه 

علی آزادگان، کارشناس نجوم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت رصدی هلال شامگاهی ماه مبارک رمضان اظهار داشت: معمولا غروب آخرین خورشید رمضان، آغاز گر اول ماه شوال است و این نشان می دهد اگر در غروب شنبه سوم تیرماه، هلال شامگاهی رمضان رویت شود، ماه شوال شروع خواهد شد.

وی با بیان اینکه شنبه، سوم تیر، ماه نو در ساعت ۶ صبح رخ می دهد، عنوان کرد: ماه نو زمانی رخ می دهد که ماه و خورشید در یک امتداد قرار می گیرد؛ در این زمان ماه از نظر روشنایی سطحش درست نقطه مقابل ماه بدر است ولی هنوز امکان رویت آن وجود ندارد.

به گفته وی، تقریبا ۱۵ ساعت بعد از ماه نو که غروب خورشید روز شنبه خواهد بود، گروههای رصدی اقدام به رصد هلال خواهند کرد اما چون شنبه، ماه، زودتر از خورشید غروب خواهد کرد احتمال دیدن هلال در روز شنبه بسیار بعید است؛ بنابراین بایستی روز یکشنبه به رصد ماه پرداخت.

آزادگان با بیان اینکه غروب خورشید به وقت تهران در ساعت ۲۰ و ۲۵ دقیقه است، ادامه داد: در این زمان ماه در فاصله ۵ درجه ای از خورشید قرار دارد.

این کارشناس نجوم خاطر نشان کرد: هلال ماه را در غروب روز دوشنبه می توان به خوبی رصد کرد زیرا در این زمان ماه به مدت حدود ۵۰ دقیقه در آسمان بعد از غروب خورشید مکث می کند.

وی ادامه داد: شامگاه روز چهارم تیرماه، هلال ماه به آسانی در افق غربی و با درصد بخش درخشانی در حدود ۳ درصد دیده می شود. در این روز غروب ماه در ساعت ۲۱:۳۶ دقیقه است.