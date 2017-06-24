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۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۸

تقدیر استاندار خراسان رضوی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

تقدیر استاندار خراسان رضوی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

مشهد- استاندار خراسان رضوی در پیامی از حضور گسترده مردم خراسان رضوی در راهپیمایی روز جهانی قدس قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان در پیامی از حماسه حضور آگاهانه و مبتنی بر دشمن شناسی مردم خراسان رضوی در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد.

متن پیام به این شرح است: حضور پرشور و با صلابت مردم مومن و روزه دار استان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، نشان از عزم و اراده ی مردم در حمایت از آرمان فلسطین، و قدس شریف است . 

مراسم روز جهانی قدس امسال با حضور گسترده  خود، یک بار دیگر و همچون همیشه به ندای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، امام راحل (ره) و خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظله العالی) لبیک گفتند و موجب دلگرمی ملت های ستمدیده جهان شدند.

دشمنان بدانند که مردم عزیز ما تحت لوای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی)، یکپارچه و متحد؛ چه در عرصه  نرم و چه در عرصه  سخت، پای ارزش های انقلاب اسلامی و پاسداشت خون پاک شهدا، مستحکم و ثابت قدم ایستاده اند.

اینجانب به نمایندگی از دولت تدبیر و امید، برخود لازم می دانم از حماسه حضور آگاهانه و مبتنی بر دشمن شناسی مردم همیشه در صحنه  خراسان رضوی قدردانی کنم.

یقینا مردم وفادار، زنان و مردان مقاوم کشور و استان، در راه پیمودن و تحقق آرمان های والای بیداری اسلامی مصمم هستند و در سایه پیروی از منویات داهیانه مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) تا صبح پیروزی این راه را ادامه می دهند.

کد مطلب 4012837

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