تقدیر استاندار خراسان رضوی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رشیدیان در پیامی از حماسه حضور آگاهانه و مبتنی بر دشمن شناسی مردم خراسان رضوی در راهپیمایی روز قدس قدردانی کرد.

متن پیام به این شرح است: حضور پرشور و با صلابت مردم مومن و روزه دار استان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، نشان از عزم و اراده ی مردم در حمایت از آرمان فلسطین، و قدس شریف است .

مراسم روز جهانی قدس امسال با حضور گسترده خود، یک بار دیگر و همچون همیشه به ندای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، امام راحل (ره) و خلف صالح ایشان حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظله العالی) لبیک گفتند و موجب دلگرمی ملت های ستمدیده جهان شدند.

دشمنان بدانند که مردم عزیز ما تحت لوای رهبر معظم انقلاب (حفظه الله تعالی)، یکپارچه و متحد؛ چه در عرصه نرم و چه در عرصه سخت، پای ارزش های انقلاب اسلامی و پاسداشت خون پاک شهدا، مستحکم و ثابت قدم ایستاده اند.

اینجانب به نمایندگی از دولت تدبیر و امید، برخود لازم می دانم از حماسه حضور آگاهانه و مبتنی بر دشمن شناسی مردم همیشه در صحنه خراسان رضوی قدردانی کنم.

یقینا مردم وفادار، زنان و مردان مقاوم کشور و استان، در راه پیمودن و تحقق آرمان های والای بیداری اسلامی مصمم هستند و در سایه پیروی از منویات داهیانه مقام معظم رهبری ( مد ظله العالی) تا صبح پیروزی این راه را ادامه می دهند.