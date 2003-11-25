منشا بحرانهاي بسيار ميان آدميان فقدان عدالت است

به گزارش خبرگزاري "مهر" متن پيام وي به اين شرح است :

دوستان عزيز مسلمانم

ماه رمضان بار ديگر فرا رسيد و من بسيار خوشحالم كه بهترين آرزوهاي خود را در اين ماه به شما مسلمانان تقديم كنم. در طول اين ماه كه از ديگر ماههاي سال متفاوت است، افطار در پايان روز، خانواده و دوستان را در فضايي صميمي گرد هم مي آورد. بسيار اتفاق مي افتد كه مسلمانان اين لحظات گرانقدر را با دعوت دوستان غير مسلمان خود به افطاري با آنان تقسيم مي كنند. اين سنت پسنديده در ميان مسيحيان نيز در حال رشد است كه مراسم افطار براي دوستان مسلمان خود ترتيب دهند. اين علائم دوستي قابل احترام است به خصوص در اين زمان كه نا آراميها و بحرانهاي زيادي در دنيا به وجود آمده است. من به همه دوستان فعال در امر گفت وگوي بين اديان و همه مسلمانان، اين ماه و به خصوص جشن رمضان، يعني عيد بسيار ويژه فطر را تبريك مي گويم.

به رسم هر ساله من در اين پيام موضوعي را با شما در ميان مي گذارم و اين بار نياز به صلح، موضوعي است كه بنا دارم به آن بپردازم. با نامه پاپ ژان XXXIII كه چهل سال پيش در سال 1963 نوشته شده است اشاره مي كنم. او در اين نامه با عنوان "صلح بر روي كره خاك" خطاب به همه مردم جهان گفت كه صلح بر چهار پايه استوار است : حقيقت، عدالت، عشق، و آزادي. هر يك از اين ارزشها بايستي وجود داشته باشد تا روابط ميان مردم و ملتهاي گوناگون هماهنگ شود.

حقيقت پايه اول است، چرا كه شناخت انسان از خود را شامل مي شود. انسان صاحب خود نيست اما اينجاست تا اراده الهي را برآورده سازد . او مخلوق خداست و خدا حقيقت مطلق است. در زندگي انساني نيز حقيقت موجب خلوص و صميميت است، اساس اعتماد و گفت وگوي سازنده اي است كه صلح را به ارمغان مي آورد. حقيقت از جهت ديگر انسانها را به درك حقوق خويش رهنمون مي شود و در كنار آن به وظايف خود نيز آگاه مي شود.

صلح بدون عدالت، احترام به شرافت و حقوق ديگر انسانها وجود نخواهد داشت. منشا بحرانهاي بسيار ميان آدميان، جوامع و حتي در صحنه بين المللي ناشي از فقدان عدالت است. نبود عدالت منتهي به بروز خشونت مي شود.

عشق خمير مايه عدالت است. عشق ما را به اين نقطه رهنمون مي شود كه بدانيم انسانها همه از يك خانواده اند همه فرزندان آدم و خواهر و برادريم. در اين صورت آماده خواهيم بود كه غمها و شاديهايمان را با هم تقسيم كنيم. اين امكان را به ما مي دهد كه نيازهاي ديگران را همچون نيازهاي خود بشناسيم. از سوي ديگر عشق اين اجازه را به ما مي دهد كه ضعفهاي يكديگر را بپذيريم و توان بخشش داشته باشيم.

و همه اينها جز در پرتو آزادي محقق نمي شود. آزادي به انسانها اين قدرت را مي دهد كه مطابق منطق خود رفتار كنند و مطابق همان منطق نيز مسوول رفتار خود هستند. گرچه همه ما در برابر خداوند مسووليت داريم تا سعي خود را در راه اعتلاي جامعه خود بكار بنديم.

و من مي خواهم به اين چهار پايه اساسي، بند ديگري هم اضافه كنم و آن "عبادت" است. ما مي دانيم كه بندگان ضعيف خداييم و به كمك خالق هستي نيازمند، و به قول پاپ ژان پل دوم، اگر صلح هديه الهي است و منبع آن ذات لايزال الهي است، بايد آن را در رابطه صميمي با خداوند جستجو كنيم و از او بخواهيم.

ماه رمضان تنها زمان روزه داري نيست، بلكه زماني است براي عبادت ويژه خداوند. من به شما دوستان مسلمانم اطمينان مي دهم كه ما نيز در پرستش خداوند متعال و رحيم با شماييم. رحمت خداوند بر همه شما و خانواده هايتان باد. باشد كه اين رحمت به طور خاص شامل آناني شود كه به دليل مناقشات نظامي دچار درد شده اند. خداوند ما را در ايجاد صلح واقعي قدرت كافي عطا كند.



اسقف ميشل فيتز جرالد

رئيس شوراي گفت وگوي اديان

واتيكان





