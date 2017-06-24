«عباس سرخاب» سرمربی تیم فوتبال پاس همدان شد

محمدتقی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال پاس همدان اظهار داشت: باشگاه پاس پس از بررسی گزینههای مختلف درنهایت با «عباس سرخاب» به توافق رسید.
وی افزود: مذاکره با گزینههای متعددی انجام و درنهایت با تائید کمیته فنی و هیئتمدیره باشگاه، «عباس سرخاب» بهعنوان سرمربی این فصل انتخاب شد.
مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان بابیان اینکه گزینههای بسیاری بررسی شدند، گفت: پیش از انتخاب سرخاب با چند مربی بومی و غیربومی گفتوگو کردیم اما با توجه به شرایط باشگاه، «عباس سرخاب» مناسبترین انتخاب بود.
رحیمی عنوان کرد: قرارداد سرخاب با تیم پاس یکساله است ضمن اینکه مجید بیگم جانی بهعنوان مربی در کنار وی فعالیت میکند و سایر اعضای کادر فنی نیز طی روزهای آینده معرفی میشوند.
وی با اشاره به قطع همکاری باشگاه پاس با علی لطیفی سرمربی فصل قبل خود بیان کرد: لطیفی گزینه اصلی سرمربیگری پاس برای فصل جاری بود و حتی با هماهنگی وی زمان تست گیری از بازیکنان را مشخص کردیم اما بنا به دلایلی از حضور در همدان منصرف شد.
مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: تمرین تیم از ۱۰ تیرماه بهطور رسمی با حضور اعضای تیم آغاز خواهد شد.
رحیمی با اشاره به انتخاب مدیر رسانه تیم فوتبال پاس همدان گفت: میثم ناصرنژاد بهعنوان مدیر روابط عمومی و امور رسانه پاس در این فصل منصوب شد.
وی یادآور شد: استارت یارگیری پاس برای حضور قدرتمند در فصل جدید مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور از هفته جاری آغاز میشود و هدف اصلی مدیریت باشگاه بستن تیمی قدرتمند با قراردادهای مالی عرف و با رعایت شرایط فعلی باشگاه است.
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