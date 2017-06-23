بازی برابر ایران برای ایتالیا سخت بود/ نتوانستیم مثل همیشه باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال جوانان ایران در نخستین مسابقه خود در نوزدهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان از ساعت ۲۰ به وقت تهران در سالن بودوار آرنای شهر چسکه بوجویتسه برابر ایتالیا قرار گرفت و توانست با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۱ حریف خود را شکست دهد.

مایکل توتیره، سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایتالیا در پایان این مسابقه درخصوص این بازی اظهار داشت: بازی در برابر ایران دشوار بود، چون ایران تیم خوبی است. ایران پاسور و اسپکر قدرتمندی را در اختیار دارد. ضمن اینکه تیم ما نتوانست سرویس های همیشگی خود را برابر ایران به نمایش بگذارد.

وی ادامه داد: بازی اول آن هم در برابر تیمی همچون ایران سخت است، اما من از اینکه شاگردانم توانستند در ابتدای راه تجربه عملکرد در چنین سطحی را درک کنند، لذت بردم.

سرمربی تیم ملی والیبال جوانان ایتالیا درمورد بازی بعدی تیمش برابر آرژانتین خاطرنشان کرد: تیم آرژانتین از سازماندهی بهتری نسبت به تیم ما برخوردار است و با سیستم بی نظیری به میدان می آید. خط دفاعی آنها نفوذناپذیر است و مدام دفاع می کنند. آرژانتین تیم بسیار خوبی است.

نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر ۲۱ سال جهان با حضور ۱۶ تیم برتر از دوم تا یازدهم تیرماه به میزبانی جمهوری چک و در شهرهای «چسکه بوجویتسه» و «برنو» برگزار می شود. تیم ملی والیبال جوانان ایران در دور مقدماتی این رقابت ها در گروه سوم با تیم های ایتالیا، آرژانتین و اوکراین همگروه است و فردا در دومین مسابقه خود از ساعت ۱۵ به وقت ایران برابر اوکراین قرار خواهد گرفت.