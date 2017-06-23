پرواز ارومیه – تهران به دلیل نقص فنی در تبریز فرود آمد

کمال پرهیزکار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت فرود اضطراری پرواز ارومیه – تهران در فرودگاه تبریز اظهارداشت: این پرواز به دلیل نقص فنی مجبور به فرود در فرودگاه تبریز شده است.

وی ادامه داد: چون امکانات فنی رفع این نقص در تبریز مهیا بود هم اکنون در فرودگاه تبریز در حال رفع این مشکل هستند.

پرهیزکار اضافه کرد: در صورت رفع مشکل فنی این پرواز مجدد مسافران از طریق این پرواز به تهران سفر می کنند در صورت عدم رفع مشکل با پرواز دیگری به تهران اعزام می شوند.

مدیرکل فرودگاه های آذربایجان غربی توضیح داد: پرواز شماره ۵۶۷۸ ارومیه – تهران مقرر بود ساعت ۲۰ و ۴۰ دقیقه از ارومیه به سمت تهران انجام گیرد که به دلیل تاخیر بیش از دو ساعته این پرواز حوالی ساعت ۲۳ صورت گرفت که به دلیل نقص فنی مجبور به فرود در فرودگاه تبریز شد.

وی اعلام جزییات دقیق این پرواز و دلایل اصلی تاخیر را منوط به بررسی بیشتر دانست و گفت: درباره دلیل تاخیر بیش از دو ساعته چون از سمت تهران بوده نمی توان اظهار نظر کرد.